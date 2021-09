Dedenhausen

In Dedenhausen ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz von Rettungskräften gekommen, nachdem ein Mann mit einer Gasexplosion gedroht hatte. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit etlichen Fahrzeugen im Einsatz. Am Ende kam niemand zu Schaden.

Ein Anwohner alarmierte am späten Abend gegen 22.49 Uhr zunächst die Polizei. Er meldete, dass in seiner Wohnung ein Mann randaliere, mindestens eine Gasflasche aufgedreht und gedroht habe, diese explodieren zu lassen. Nicht nur die Polizei machte sich umgehend auf den Weg nach Dedenhausen. Die Leitstelle berief auch die Feuerwehren aus Dedenhausen, Uetze und Hänigsen mit vier Fahrzeugen und 22 Kräften an den Einsatzort.

Anwohner bringen sich in Sicherheit

Dort hatten sich die Bewohner des betroffenen Wohnhauses bereits in Sicherheit gebracht. Wie sich herausstellte, hatte der offenbar psychisch kranke Mann eine Gasflasche aufgedreht und auf die Terrasse geworfen. Auch soll er seine Nachbarn mit einer elektrischen Heckenschere bedroht haben.

Der Polizei gelang es schließlich, den Mann dazu zu bewegen, die Einsatzkräfte in die Wohnung zu lassen. Diese überprüften, ob sich weitere Gasflaschen darin befanden. Das war dann nicht der Fall. Die Feuerwehr nahm Gasmessungen vor und konnte Entwarnung geben. Der Rettungsdienst brachte den kranken Mann in eine Fachklinik.

Von Joachim Dege