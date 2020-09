Uetze

Ein Randalierer hat in der Nacht zu Donnerstag auf der Kaiserstraße in Uetze Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, trat der Unbekannte den an der Beifahrerseite angebrachten Außenspiegel eines Opel ab. Dabei klappte das Spiegelgehäuse nach vorn und brach. Auch die Stoßstange wurde vom Täter beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro.

Von Joachim Dege