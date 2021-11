Hänigsen

Ein Randalierer hat vermutlich in der Nacht zu Sonntag mehrere Autos beschädigt, die auf der Tilsiter Straße in Uetze-Hänigsen abgestellt waren. Am Sonntag bemerkte eine Anwohnerin gegen 10.25 Uhr, dass die ganze Fahrerseite des Mitsubishis ihres Mannes zerkratzt worden war. Während der Unfallaufnahme an Ort und Stelle stellten Polizeibeamte fest, dass weitere Autos auf der Tilsiter Straße auf dieselbe Art demoliert worden waren. Darunter waren ein VW, ein Skoda und ein Hyundai.

Außerdem fanden die Ermittler in der Nähe einen weggeworfenen Schraubenzieher. Den hatte vermutlich der Randalierer als Tatwerkzeug benutzt. Aufgrund des Fundorts gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Täter in Richtung Obershagener Straße aus dem Staub gemacht hat. Zeugen sollen sich bei der Polizeistation in Uetze, Telefon (05173) 925430, melden. Die Polizei grenzt die Tatzeit auf die Zeitraum von Sonnabend, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 10.25 Uhr, ein.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller