In der Nacht zu Dienstag hat ein Randalierer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Kindergarten in Uetzer Ortsteil Hänigsen beide Rückleuchten eines Opel Astra zerschlagen. Der 38-jährige Fahrzeughalter hörte um 1 Uhr verdächtige Geräusche von zersplitterndem Glas. Daraufhin lief er zu seinem Auto und entdeckte den Schaden. Zu dem Verursacher konnte er laut Polizei jedoch keine Hinweise geben. Möglicherweise haben aber andere Anlieger oder auch Passanten den Täter gesehen.

Eine Nacht später ist an der Stettiner Straße in Uetze die Windschutzscheibe eines Ford von einem oder mehreren Unbekannten beschädigt worden. Auf der Scheibe entdeckte der Fahrzeughalter am Mittwoch um 9 Uhr mehrere Steinschlagstellen und einen Riss. Die Scheibe muss ersetzt werden. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei unter Telefon (05173) 925430 zu wenden.

Von Anette Wulf-Dettmer