Uetze

Die Randale auf dem Gelände der Grundschule Uetze am Katenser Weg reißen nicht ab: So hebelten Unbekannte zwischen Freitag, 17.20 Uhr, und Montag, 8.45 Uhr, erneut die Tür zu dem Raum auf, in dem der Förderverein der Schule die Outdoor-Spielmaterialien für die Grundschüler lagert. Sie beschädigten die Eingangstür so stark, dass sie nach Aussage einer Polizeisprecherin nun ersetzt werden muss. Aus dem Raum entwendeten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen bei der jüngsten Tat nichts.

Zuletzt hatten Unbekannte am 9. Oktober die Spielzeugausleihe aufgebrochen, damals verteilten sie hunderte Plastikbälle im Ort. Die wiederholten Zerstörungen sorgen bei den Ehrenamtlichen des Fördervereins zunehmend für Frust, weil sie das Geld für Reparaturen des Raumes ausgeben müssen. Das wiederum fehlt nach Vereinsangaben dann für neue Spielgeräte.

Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark