Uetze

Erneut haben Randalierer den Busbahnhof am Schulzentrum heimgesucht. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 12. Dezember, haben Unbekannte das Sicherheitsglas einer Wartehalle des Busbahnhofs vor dem Schulzentrum mutwillig zerstört. Festgestellt wurde die Beschädigung am Sonntag gegen 13 Uhr. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein. Angaben zur Höhe des angerichteten Schadens konnte die Gemeindeverwaltung am Montag noch nicht machen. Bereits mehrfach sind in der Vergangenheit die verglasten Wartehäuschen am Schulzentrum beschädigt worden. Um Hinweise auf die Täter bittet die Polizeistation in Uetze, Telefon (05173) 925430.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller