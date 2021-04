Uetze

An der Bushaltestelle vor dem Uetzer Schulzentrum sowie am Schulgebäude sind in der Nacht zu Donnerstag Scheiben zerstört oder beschädigt worden. An der Straße Irrgarten wurden Zaunelemente an einem Grundstück herausgerissen. Die Polizei in Uetze geht davon aus, dass die Sachbeschädigungen – die Schadenshöhe steht noch nicht fest – im Zusammenhang stehen.

Ein 46-jähriger Anwohner im Bereich Irrgarten hat Donnerstag früh um 4 Uhr eine lärmende Gruppe Jugendlicher bemerkt, die über den Verbindungsweg vom Fuhsepark in Richtung Irrgarten ging. Nachdem er die Gruppe verscheucht hatte, bemerkte der Mann, dass Zaunelemente seines Nachbarn, dessen Grundstück ebenfalls an dem Verbindungsweg grenzt, herausgerissen worden waren.

Hausmeister entdeckt die Schäden

Am Schulzentrum haben die unbekannten Täter Scheiben der Buswartehäuschen mit Steinen eingeworfen und zwei Fensterscheiben am Schulgebäude, unter anderem im Bereich der Bücherei, beschädigt. Entdeckt hat die Schäden ein Hausmeister am Donnerstag um 6 Uhr.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen, um die Jugendlichen zu identifizieren. Mögliche Zeugen, die die Randalierer gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Uetzer Polizei unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer