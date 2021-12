Uetze

Eine lange Tagesordnung muss der Uetzer Rat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 9. Dezember, ab 18 Uhr in der Agora des Uetzer Schulzentrums, Marktstraße 6, abarbeiten. Bei der Verabschiedung des Nachtragshaushalts geht es unter anderem darum, ob die Summe für die Sanierung und den Umbau des Gebäudes Mittelstraße 2 in Hänigsen erhöht wird. Nach Ende der Bauarbeiten sollen Kunstspirale und Dorftreff in das Gebäude zurückkehren.

Für Diskussionsstoff könnte die geplante Erneuerung des Straßenzugs Alte Dorfstraße/Am Kapellenberg/An der Masch von der Einmündung des Moorwegs bis zur Kreuzung mit dem Pappelweg sorgen. Anlieger befürchten, dass sie enorm hohe Ausbaubeiträge zahlen müssen. Für Eltern dürfte die Kindertagesstättenbedarfsplanung von Bedeutung sein. Derzeit fehlen insbesondere im Bereich Hänigsen/Obershagen/Altmerdingsen Kindergarten- und Krippenplätze. Die Verwaltung schlägt einen Kitaneubau für diesen Bereich vor.

Ortsrat fordert mehr Verkehrssicherheit

Die neue SPD/CDU-Mehrheitsgruppe im Rat hat eine Überarbeitung der Sportförderrichtlinien beantragt. Außerdem liegt der Gemeindevertretung die Forderung des Ortsrats Eltze vor, die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger in Eltze an der Ortseinfahrt aus Richtung Wehnsen zu verbessern. Der Rat muss über das weitere Vorgehen entscheiden.

Angesichts des Klimawandels plant die Region Hannover ein Modellprojekt für ein Wassermanagement in der Gemeinde Uetze. Dafür will die Region mit Uetze eine Kooperationsvereinbarung abschließen. Außerdem muss der Rat über die Annahme einer Spende der Dollberger Avista Oil AG in Höhe von 2500 Euro entscheiden.

Für Fotovoltaikanlage muss Bebauungsplan geändert werden

Damit die Betreiber des Campingparks Irenensee eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf dem Parkplatz der Freizeitanlage errichten dürfen, muss die Gemeindevertretung den Bebauungsplan Erholungsgebiet Uetze-Dahrenhorst und den Flächennutzungsplan für die Gemeinde ändern. Eine Änderung des Bebauungsplans An der Ortsgrenze (Hänigsen, Obershagen) steht ebenfalls auf der Tagesordnung.

Gleich mehrere Personalentscheidungen muss der Rat treffen. Zum Beispiel wird er die beratenden Mitglieder der Ratsausschüsse benennen. Außerdem entscheidet er über eine weitere Aussetzung der Gebühren für die Nutzung der Festplätze.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller