Uetze

Der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt, Planung in Uetze berät am Donnerstag, 11. Februar, über den Antrag der SPD-Fraktion für ein Konzept zum nachhaltigen Bauen in der Gemeinde. Darin soll unter anderem verankert sein, dass Steingärten in Neubaugebieten tabu, insektenfreundliche Straßenbeleuchtung zu installieren und eine Infrastruktur für das Laden von E-Mobilen zu schaffen sind.

Die Sitzung wird ab 18 Uhr als Hybridkonferenz stattfinden. Das heißt, die Ausschussmitglieder sind entweder per Videokonferenz zugeschaltet oder im Sitzungssaal des Rathauses anwesend. Im Saal können zudem bis zu zehn Bürger und Bürgerinnen die Beratung verfolgen und sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort melden. Wer dabei sein will, muss sich zuvor im Rathaus per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de oder unter Telefon (0 51 73) 97 01 16 von 8 bis 12 Uhr anmelden.

Weitere Themen sind die Ernennung eines neuen Eltzer Ortsbrandmeisters und der Kooperationsvertrag mit der Firma FNOH-DSL Südheide zum Ausbau der Glasfaserversorgung. Zudem werden der Naturschutzbeauftragte, der Gemeindebrandmeister und der Seniorenbeirat berichten.

Die neuen Regeln für die Ratsarbeit

Die Hybridsitzung ist möglich, weil der Gemeinderat seine Geschäftsordnung geändert hat. Ziel ist es, den politischen Betrieb mit einem Höchstmaß an Demokratie aufrechtzuerhalten, auch wenn sich die Politiker nicht zu Sitzungen treffen können, wie momentan in der Corona-Pandemie. Künftig ist es möglich, dass Sitzungen der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rats ganz oder teilweise als Videokonferenzen stattfinden. „Allerdings soll vor jeder Sitzung entschieden werden, wie getagt wird“, erklärt Rathaussprecher Andreas Fitz.

Kein Videolink für die Bürger

Die Bürger können diese Sitzungen ebenfalls verfolgen, aber nicht am Computer von zu Hause aus. „Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt“, sagt Fitz. Da gehe es nicht zuletzt auch um den Datenschutz, denn am Computer könnte die Sitzung mitgeschnitten werden. Das wiederum sei nicht erlaubt ohne die ausdrückliche Zustimmung aller Konferenzteilnehmer. Doch wenn die Nachfrage bestehe und die Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen anhalte, werde die Politik neu darüber nachdenken. Vorerst können die Einwohner die Videokonferenzen im Sitzungssaal des Rathauses verfolgen.

Neben der Möglichkeit, nur online zu tagen, haben die Ratsmitglieder per Umlaufverfahren zudem Folgendes beschlossen: Der Rat kann Beschlüsse im Umlaufverfahren treffen, das heißt, jedes Ratsmitglied gibt seine Entscheidung schriftlich ab. Er kann Entscheidungen an den Verwaltungsausschuss delegieren. Im Einzelfall kann auf Fachausschusssitzungen verzichtet werden, stattdessen werden die Angelegenheiten im Verwaltungsausschuss beraten. Ortsbürgermeister können Angelegenheiten, bei denen der Ortsrat gehört werden muss, beschließen.

