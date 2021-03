Uetze

Der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt, Planung schaltet sich am Donnerstag, 18. März, zu seiner nächsten Videositzung zusammen. Beraten wird über einen Antrag der Mehrheitsgruppe des Rats, die Installation von Ladesäulen für E-Mobile in der Gemeinde voranzubringen. Weiteres Thema ist die Raumplanung für das neue Feuerwehrgerätehaus in Eltze. Zudem wird der Bauhof der Gemeinde seine Kosten- und Leistungsrechnung für das Jahr 2020 vorlegen.

Maximal 10 Bürger können die Sitzung, die um 18 Uhr beginnt, im Sitzungssaal des Rathauses verfolgen und sich in der Einwohnerfragestunde auch zu Wort melden. Wer dabeisein will, muss sich zuvor im Rathaus per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de oder unter Telefon (05173) 970116 (erreichbar werktäglich von 8 bis 12 Uhr), anmelden.

Von Anette Wulf-Dettmer