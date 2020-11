Uetze

Der Ratsausschuss für Jugend, Familie und Soziales in Uetze kommt am Donnerstag, 19. November, 18 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung in der Agora des Schulzentrums zusammen. Die Mitglieder beschäftigen sich mit dem Bedarfsplan für Betreuungsplätze in Kita, Hort und Kindertagespflege. Rein rechnerisch gibt es mehr Plätze für die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, als benötigt werden. Trotzdem gibt es Wartelisten. Das liegt daran, dass nicht allen Eltern ein Platz im Wohnort oder eine ausreichend lange Betreuungszeit angeboten werden kann.

Weiteres Thema ist die Seniorenbeiratswahl im Juni 2021, für die das Statut geändert werden soll. Aktualisiert werden soll das Konzept zur gemeinsamen Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung in den Kitas. Zudem berät der Ausschuss über den Haushaltsentwurf für die Jahre 2021/2022.

Ortsrat Obershagen tagt im Rathaus

Am selben Abend kommt auch der Ortsrat Obershagen zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Seine Themen ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Uetzer Rathauses sind die Wahl einer Schiedsperson für die Ortschaften Altmerdingsen, Hänigsen, Katensen, Obershagen, Schwüblingsen und den Bereich Irenensee/Spreewaldseen. Die Amtszeit des aktuellen Schiedsmanns Rolf-Peter Brandes läuft Ende April 2021 aus, und er will nicht noch einmal kandidieren. Darüber hinaus berät der Ortsrat, welche innerörtliche Kreisstraße für das Tempo-30-Pilotprojekt der Region Hannover angemeldet werden könnte.

Die Ausschusssitzung in der Agora können bis zu 20 Zuschauer verfolgen, die Ortsratssitzung im Rathaus maximal 15. Sowohl auf dem Schulgelände als auch im Rathaus muss jeder eine Alltagsmaske tragen und jeder Besucher seine Kontaktdaten hinterlegen. Anmeldungen für die Sitzungen sind nicht möglich.

Von Anette Wulf-Dettmer