Uetze

Um die Gebühren für die Kinderbetreuung wird sich die Sitzung des Ratsausschusses für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen am Donnerstag, 1. Juli, ab 18 Uhr drehen. Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung vor, die 20 Prozent der Kosten decken würde. Der Kindertagesstättenbeirat hat einen eigenen Vorschlag ausgearbeitet, der einen Deckungsgrad von 19 Prozent vorsieht. Weil dieser Vorschlag erst zur Sitzung des Ratsausschusses für Jugend, Familie und Soziales am 17. Juni auf dem Tisch lag, hatte der Familienausschuss keine Empfehlung abgegeben. Somit wird voraussichtlich am Donnerstag eine Vorentscheidung über die künftigen Tarife fallen.

Die Gemeinde Uetze wollte die Kita-Gebühren bereits zum 1. August 2020 anheben, hat diesen Plan aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Jetzt sollen die Elternbeiträge für die Krippenbetreuung zum 1. Januar 2022 an die gestiegenen Kosten angeglichen werden.

Der Ausschuss tagt am 1. Juli wieder hybrid. Das heißt, dass ein Teil der Ausschussmitglieder sich im Sitzungssaal des Rathauses trifft. Die übrigen schalten sich online dazu. Einwohner, die die Sitzung im Rathaus verfolgen wollen, müssen sich vormittags unter Telefon (05173) 970116 oder (05173) 970128 oder per E-Mail an verwaltungsservice@uetze anmelden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller