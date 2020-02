Uetze/Dollbergen

Wird die Avista Oil Deutschland GmbH eine schulformübergreifende Baumpflanzaktion sponsern und Schüler zu einem Workshop zum Thema alternative Energien einladen? Das Unternehmen aus Dollbergen will das Thema Nachhaltigkeit stärker ins Blickfeld rücken und plant dafür gemeinsame Projekte mit der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) und dem Gymnasium Unter den Eichen Uetze. Firmenvertreter haben bei einem Treffen mit Schülervertretern und den Leiterinnen beider Schulen sowie mit dem Gemeindejugendpfleger Holger Kleinfeld erste Ideen gesammelt.

Nach den Worten des AWG-Schülersprechers Linos Degenhardt wünschen sich die Schülervertretungen beider Schulen einen Workshop zu nachhaltigen Energien und zur Förderung des Umweltbewusstseins. „Viele Schüler wissen nicht, wie man umweltbewusst leben kann“, sagte Degenhardt. Etliche würden auch gern mehr über alternative Energien erfahren. Nach Degenhardts Vorstellungen könnten Schüler zum Beispiel eine mit Solarenergie betriebene Ladestation für Handys bauen.

Biomassekraftwerk spart Strom

In dem vorgeschlagenen Workshop könnte man auf das Biomassekraftwerk bei Dollbergen eingehen, antwortete Lena Neumann, Vorstandsreferentin bei Avista Oil. Die August Koehler Gruppe aus dem Schwarzwald baut derzeit ein Biomassekraftwerk an der Ortsumgehung, das die Raffinerie der Avista Oil mit Dampf versorgen und Strom ins Netz einspeisen wird. Avista spare Erdgas, wenn das Unternehmen nicht mehr selbst Dampf erzeugen müsse, sagte Geschäftsführer Sebastian Erlenkämper. „Ein Workshop kann das Interesse an technischen Berufen wecken“, sagte der Gemeindejugendpfleger überzeugt.

Eine schulformübergreifende Baumpflanzaktion für die fünften und sechsten Klassen ist ein weiterer Vorschlag der Schüler. „Sie könnte mit einer Spende von Avista gesponsert werden“, sagte Degenhardt. „Die Schüler können sehen, wie die Bäume wachsen“, fügte Andrea Wundram, Direktorin des Uetzer Gymnasiums, hinzu.

Aus Obst Marmelade kochen

Wenn die Schüler eine Streuobstwiese anlegten, könnten sie aus dem Obst Marmelade kochen, sagte die kommissarische AWG-Schulleiterin Ria Loosveld. „Wir haben auch schon in Richtung Streuobstwiese gedacht“, sagte Neumann. Bisher habe es an einer Schülergruppe gefehlt, die die Pflege übernimmt.

Ein weiteres Treffen soll im März folgen. Dann will Avista mit den Schulen besprechen, wie die Vorschläge umgesetzt werden können. Bis dahin sind laut Neumann noch weitere Ideen willkommen. Joris Bleich, Schülersprecher des Gymnasiums, sicherte zu, dass die Schülervertretungen das Thema in die Klassen tragen wollen.

Avista hat 700 Mitarbeiter

Die Avista Oil AG ist aus der 1951 gegründeten Dollberger Firma Haberland hervorgegangen. Sie arbeitet gebrauchte Schmieröle auf und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Sammlung bis hin zur Vermarktung des aufbereiteten Öls als hochwertigen Schmierstoff ab. Die Aktiengesellschaft beschäftigt an sieben Raffinerie- und Sammelstandorten in Europa und in den USA rund 700 Mitarbeiter. Davon hat etwa die Hälfte ihren Arbeitsplatz am Stammsitz in Dollbergen. In der dortigen Raffinerie wird laut Avista Altöl mit einem weltweit einzigartigen, nahezu abfallfreien Upcyclingprozess so aufbereitet, dass es uneingeschränkt wieder verwertbar sei.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller