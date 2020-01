Uetze

In einem Dilemma stecken die Gemeinde Uetze und die Region Hannover bei der Betreuung von Kindern, die eine Pflegefamilie benötigen: Die Zahl der Jungen und Mädchen, die nicht in der eigenen Familie aufwachsen können, steigt von Jahr zu Jahr. Zugleich sinkt die Zahl der Paare oder Familien, die einem Kind ein neues Zuhause bieten können oder wollen. Derzeit gibt es in der Gemeinde sechs Pflegefamilien. Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der meist voll berufstätigen Interessenten seien die erheblichen finanziellen Einbußen im ersten Jahr der Aufnahme, wenn Pflegeeltern die Elternzeit nähmen, berichtet Regionssprecher Philipp Westphal von den Erfahrungen seiner Kollegen.

Die Behörde übernimmt für die Uetzer Kinder die Suche nach Pflegefamilien und betreut diese auch dann noch, wenn sie die Jungen und Mädchen aufgenommen haben. „Die Regelung gilt, weil die Gemeinde kein eigenes Jugendamt hat“, sagt Sprecher Andreas Fitz. Gleichwohl unterstützen die Uetzer das Bestreben der Region, neue Pflegefamilien zu finden. Denn die Behörde hat eine Lücke im Elterngeldgesetz ausgemacht, die die Arbeit des Pflegekinderdienstes erschwert: Während leibliche Eltern nach der Geburt das Elterngeld erhalten, steht dieses von Gesetz wegen den Pflegeeltern nicht zu.

Auch Burgdorf und Lehrte wollen sich der Regelung anschließen

Die Ungleichbehandlung will die Region nun beseitigen – mit einer sogenannten elterngeldähnlichen Sonderleistung. „Denn gerade im ersten Jahr ist es wichtig, genug Kraft und Zeit für die Kinder zu haben, die in der Regel bisher in einem instabilen, oft vernachlässigendem Umfeld aufgewachsen sind“, sagt Dezernentin Andrea Hanke. So sollen alle Vollzeitpflegepersonen, die nach Aufnahme eines Pflegekindes ihre Erwerbstätigkeit in den ersten sechs bis zwölf Monaten vollständig ruhen lassen, künftig 800 Euro monatlich von der Region Hannover erhalten – bis zu einem Jahr lang.

Dieser Regelung wollen sich auch Kommunen wie Burgdorf und Lehrte, die ein eigenes Jugendamt haben, anschließen. Dort beraten die Politiker zum Teil noch, während die Regionsversammlung bereits grünes Licht gegeben hat. Damit könnten Uetzer, die ein Pflegekind aufnehmen, schon jetzt die Sonderzahlung beantragen.

2018 nur fünf Bewerberpaare und 15 Vermittlungsanfragen

„Grundsätzlich ist es für alle Kinder besonders bis zu sechs Jahren für die Entwicklung sehr wichtig, in einem familiären Umfeld aufzuwachsen. Wir würden uns wünschen, auf eine große Anzahl unterschiedlichster Familien zurückgreifen zu können“, sagt Claudia Weigel, Leiterin des Team Pflegekinder und Adoption der Region Hannover. Sie seien immer auf der Suche nach geeigneten Pflegepersonen. So gab es im Jahr 2017 lediglich vier Bewerberpaare aus den 16 regionsangehörigen Kommunen, in denen die Region Jugendhilfeträgerin ist, in 2018 waren es fünf. Dem gegenüber stehen durchschnittlich 15 Vermittlungsanfragen pro Jahr.

An diesen Tagen informiert die Region interessierte Familien Die Pflegekinderdienste der Region Hannover, der Stadt Laatzen und Langenhagen suchen gemeinsam regelmäßig Pflegeeltern für Kinder, die nicht in ihren Familien aufwachsen können. Derzeit leben im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als Jugendhilfeträgerin über 350 Kinder in Pflegefamilien – auf Dauer oder vorübergehend. Alle Interessierten sind für Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr, in die Räume der Region, Hildesheimer Straße 267, eingeladen, um sich über die Voraussetzungen und Aufgaben einer Pflegefamilie zu informieren. Der Pflegekinderdienst der Region Hannover erklärt, aus welchen Gründen Kinder in eine Pflegefamilie kommen, welche Rechte und Pflichten Pflegeeltern haben und wie sie vom Jugendamt unterstützt werden. Außerdem wird besprochen, wie sich das Leben mit Pflegekindern verändert und wie Besuchskontakte mit den leiblichen Eltern geregelt sind. Aktuell suchen die Pflegekinderdienste insbesondere Familien mit pädagogischen Kenntnissen für Kinder mit besonderen Bedarfen und Familien, die bereit sind, ältere Kinder oder Geschwisterkinder bei sich aufzunehmen. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt der Pflegekinderdienst der Region Hannover unter Telefon (05 11) 61 62 21 29 oder per E-Mail an Pflegekinder@RegionHannover.de. Das sind die Termine der nächsten Info-Abende: Dienstag, 28. April, 18 Uhr, Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, Langenhagen Donnerstag, 9. Juli, 18 Uhr, Hildesheimer Straße 267, Hannover Donnerstag, 8. Oktober, 19 Uhr, Stadthaus, Marktplatz 2, Laatzen

Von Antje Bismark