Das Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover hat sein Jahresprogramm für 2021 veröffentlicht. Ein bunter Strauß an Aktivitäten, unter denen sicherlich auch etwas dabei ist für alle Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Alleinerziehende und Fachkräfte in Uetze.

Osterferien an der See, den Sommer in Südfrankreich verbringen

Unter sich sind junge Leute von zehn bis 16 Jahren beim YOU-Camp 3.1 vom 26. März bis zum 3. April in Dänemark. Die Teilnahme kostet 210 Euro. Eine Familienfreizeit erwartet Alleinerziehende mit Kindern von vier bis 14 Jahren vom 7. März bis zum 3. April auf der Insel Föhr. Eine Zelt- und Klettertour im Mittelgebirgszug Ith gibt es für Väter und deren Kinder von sechs bis 17 Jahren vom 12. bis 15. Mai.

Der YOU-Trip führt Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 27 Jahren vom 22. bis zum 31. Juli auf Tour quer durch Deutschland – dabei erwartet die Jugendlichen jeden Tag eine neue Challenge. Abenteuerlich wird es bei zwei Fahrten an die Ardèche in Südfrankreich: Vom 22. Juli bis zum 5. August können Jugendliche von 13 bis 16 Jahren, die im Kontakt mit dem Jugendamt stehen, mit dem Kanu durch die Stromschnellen cruisen, die Felsen erklimmen und danach Energie tanken in der Hängematte. An aktive Jugendliche sowie Jugendleiter von 14 bis 18 Jahren richtet sich das zeitgleiche Angebot „Hart am Limit“ mit einem Mix aus Sport, Spaß und Bildung.

Fortbildungen für Fachkräfte und Ehrenamtliche

Alleinerziehende mit Kindern im Alter von zehn bis 16 Jahren können in den Herbstferien vom 25. bis zum 29. Oktober eine Städtereise nach Dresden unternehmen. Außer Reisen und Aktivitäten wird auch eine Vielzahl von Workshops angeboten: Ein YouTube-Workshop für Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren zum Beispiel. Für Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit gibt es zudem unter anderem Fortbildungen zu Erster Hilfe am Kind, Kistenklettern sowie Krisenmanagement auf Gruppenfahrten.

Das komplette Jahresprogramm 2021 samt Kosten findet sich online unter www.team-jugendarbeit.de. Anmeldungen sind über die Homepage, per Fax an die Nummer (0511) 61625615, sowie per Post an Region Hannover, Team Jugend- und Familienbildung, Am Jugendheim 7, 30900 Wedemark möglich. Alle Angebote werden coronakonform durchgeführt, Absagen bleiben vorbehalten.

