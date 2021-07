Eltze

Zum 40. Mal geht die Reisegemeinschaft Eltze in diesem Jahr auf große Fahrt. Weibersbrunn im Spessart ist das Ziel. Dort hat Hubert Herzog, Organisator der Reisegemeinschaft, für die Zeit vom 5. bis zum 10. September für die Teilnehmer Halbpension in einem Hotel gebucht. Von dort aus unternehmen die Eltzer Ausflüge mit dem Bus in die nähere Umgebung, in den Odenwald und in den Steigerwald, um sich Sehenswürdigkeiten anzuschauen.

Auch eine Schifffahrt auf dem Main gehört zum Reiseprogramm „Nach dem Frühstück geht es immer los“, sagt Herzog. Der Bus werde rechtzeitig vor dem Abend wieder am Hotel eintreffen.

Herzog nimmt unter Telefon (05173) 2914 Anmeldungen entgegen. Die Mindestteilnehmerzahl ist 25. Der Reisepreis hängt unter anderem von der Zahl der Mitreisenden ab. Im vorigen Jahr musste die Busreise der Eltzer Reisegemeinschaft wegen der Covid-19-Pandemie ausfallen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller