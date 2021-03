Sie leitete die Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) bereits kommissarisch, jetzt ist Ria Loosveld feste Direktorin der Einrichtung. Im Interview spricht die 42-Jährige über ihren Start mitten in der Corona-Pandemie, den Stand der AWG und ihre Pläne.

„Jetzt habe ich das Gefühl, wir kommen so langsam an in Uetze“: Ria Loosveld leitet die Aurelia-Wald-Gesamtschule. Quelle: Maximilian Hett