Eltze

Ein Wechsel an der Spitze des Ortsrates zeichnet sich in Uetze-Eltze ab. Erstmals ist die SPD bei der Ortsratswahl als stärkste Fraktion hervorgegangen. Sie stellt drei Mandatsträger in dem siebenköpfigen Gremium. In der konstituierenden Ortsratssitzung am Mittwoch, 3. November, ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus, Welle 1, wollen die Sozialdemokraten Rudolf Schubert für das Amt des Ortsbürgermeisters vorschlagen.

Verena Claus (CDU) signalisiert, dass die beiden Christdemokraten im Ortsrat für den Sozialdemokraten stimmen wollen: „Rudolf Schubert hat diesmal bei der Ortsratswahl die meisten Stimmen erhalten. Daher unterstützen wir ihn.“ Sollte Schubert gewählt werden, löst er den langjährigen Ortsbürgermeister Hans-Hermann Brockmann (Freie Wähler) ab. Die Freien Wähler verfügen über zwei Sitze im neuen Ortsrat. Auf der Tagesordnung steht auch die Wahl eines stellvertretenden Ortsbürgermeisters oder stellvertretenden Ortsbürgermeisterin.

Ortsrat berät über SPD-Antrag zur Verkehrssicherheit

Der Ortsrat befasst sich in der Sitzung außerdem mit einem Antrag der SPD zur Verkehrssicherheit der Radfahrer und der Fußgänger an der südlichen Ortseinfahrt. Dort endet der Radweg aus Richtung Wehnsen, der auf der Westseite an der Bundesstraße 444 entlangführt. Fußgänger und Radfahrer hätten dort keine Möglichkeit, sicher die Bundesstraße 444 zu queren, heißt es in dem Antrag. Die SPD will erreichen, dass die Verwaltung unter anderem prüft, ob auf der Bundesstraße eine Mittelinsel als Querungshilfe angelegt werden kann.

Der Ortsrat nimmt außerdem zu dem Vorschlag der Verwaltung Stellung, ein Planungsbüro mit der Erarbeitung eines Gestaltungskonzepts für die Spielplätze in der Gemeinde zu beauftragen. Überdies berichtet die Eltzer Ideenwerkstatt über ihre Arbeit.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller