Uetze

Rudolf Schubert hat die Geschicke des SPD-Ortsvereins Uetze mehr als zehn Jahre als Vorsitzender geleitet. In der jüngsten digitalen Mitgliederversammlung hat er indes nicht mehr kandidiert. Bei den Wahlen – die Stimmenabgabe lief dann in Präsenz auf dem Hindenburgplatz – votierten die Genossen schließlich für den erst 20 Jahre alten Patrick Semrau aus Dollbergen. Er wird als Co-Vorsitzender künftig die Arbeit gemeinsam an der Seite von Thordies Hanisch gestalten.

„Es freut mich sehr, dass wir im neuen Vorstand so viel Erfahrung mit neuen Ideen und Menschen vereinen können. Gemeinsam wird die Arbeit Spaß machen, und wir werden jetzt ein erfolgreiches Wahljahr angehen“, gibt Semrau als Ziel aus. Schließlich will die SPD-Landtagsabgeordnete Hanisch für die Wahl im Herbst kandidieren und den Wahlkreis 29 erneut gewinnen. Dazu kommen die Sozialdemokraten aus Burgdorf, Uetze und Lehrte am Freitag, 11. März, zusammen, um die 42-jährige Eltzerin letztlich zu nominieren. Das gilt indes als Formsache.

Auch in der sogenannten zweiten Reihe der Uetzer SPD gibt es neue Gesichter. Als stellvertretender Vorsitzender konnte der 37-jährige Fabian Langer gewonnen werden. Klaus Finger, der schon seit mehreren Jahrzehnten die Kasse des Ortsvereins verantwortet hat, übergab nun sein Amt an den 35 Jahre alten Matthias Behr. Finger steht ihm aber als stellvertretender Kassenwart für die nächste Zeit unterstützend zur Seite.

Junge Leute verstärken das Vorstandsteam

Ebenfalls neu im geschäftsführenden Vorstand ist der 20-jährige Schriftführer Fabian Hage dabei, der die Aufgaben von Patrick Semrau übernimmt. An seiner Seite bleibt als Stellvertreterin Sonja Avemaria-Wrede.

Das Engagement in einer Partei sei für viele nicht ganz so attraktiv, meint Hanisch. Deswegen freue es sie sehr, viele junge Menschen im Vorstand begrüßen zu können. „Ich persönlich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit diesem tollen Team in den kommenden Jahren, aber auch zu der kommenden Wahl.“

Von Sven Warnecke