Uetze

Planer legen den Uetzer Ratsmitgliedern häufig Bebauungsplanentwürfe vor, die nicht den Vorstellungen der Politiker entsprechen. Die Folge: Die Entwürfe müssen überarbeitet werden. Das wiederum verzögert die Planung. Die SPD-Fraktion will sich dieser Problematik nun annehmen. Sie hat beantragt, dass der Rat Planungsgrundsätze für nachhaltiges Bauen in der Gemeinde aufstellt. Diese sollen bei der Ausweisung von Neubaugebieten, der Sanierung und dem Ausbau von Straßen und der Infrastruktur zugrunde gelegt werden.

Die SPD schlägt vor, dass Bebauungspläne, die die Schließung einer Baulücke oder eine andere Nachverdichtung zum Ziel haben, Vorrang vor anderen Plänen haben sollen. Solche Vorhaben begrenzten nicht nur den Flächenverbrauch, sondern dienen auch dem Schutz unbesiedelter, klimawirksamer Freiräume, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thordies Hanisch.

Rat soll keine reinen Wohngebiete mehr ausweisen

Der Rat soll von der Ausweisung reiner Wohngebiete weitgehend Abstand nehmen, so Hanisch. Dann könne sich in Neubaugebieten Kleingewerbe ansiedeln. Auf diesem Weg werde Selbstständigen und anderen Einwohnern ermöglicht, wohnortnah zu arbeiten. Nach Hanischs Ansicht sollten in einem Baugebiet neben Plätzen für Einfamilienhäuser auch Flächen für Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser ausgewiesen werden.

Mit neuen Vorschriften für die Nutzung erneuerbarer Energien will die SPD dem Klimaschutz Rechnung tragen. In Teilen eines Baugebiets könnten zum Beispiel Fotovoltaikanalgen, Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung oder Leitungen für ein Nahwärmenetz vorgeschrieben werden. „Elektronische Versorgungsleitungen sind so auszulegen, dass diese einen zukünftig erhöhten Energieverbrauch durch Elektromobilität und elektrischer Hauswärme gerecht werden können“, empfiehlt Hanisch. Schotter- und Steingärten will sie wegen der negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die Artenvielfalt verbieten.

Anliegerstraßen nicht breiter als 5,5 Meter bauen

Die Fahrbahnen von Anliegerstraßen sollten nicht breiter als 5,5 Meter sein. Für Gehwege außerhalb der Ortszentren hält Hanisch eine Breite von 1,5 Metern für ausreichend.

Hanisch will die Grundsätze nicht in Stein gemeißelt wissen. Nicht alle Vorschläge könnten überall angewendet werden. Man müsse abwägen, wo sie Sinn machten. Sie dürften auch nicht zu einem extrem hohen Standard führen. Hanisch: „Es muss weiterhin möglich sein, in der Gemeinde Uetze mit einem durchschnittlichen Budget ein Haus zu bauen.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller