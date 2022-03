Hänigsen

Eine Müllsammelaktion plant die SPD Hänigsen-Obershagen-Altmerdingsen für Sonnabend, 26. März, und hofft auf viele Freiwillige, die sich angesichts des vielen Unrats an den Straßenrändern an der Aktion beteiligen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen nach Aussage von Fabian Hage wieder in kleinen Gruppen durch Hänigsen und Obershagen und sammeln dabei den Müll ein. Sie treffen sich dafür um 10 Uhr an der Weißdornallee – unweit des Penny-Marktes – in Hänigsen und vor dem Friedhof in Obershagen. Dort erhalten sie dann rote Müllsäcke.

Nach dem Müllsammeln steht ein gemeinsamer „Dankeschön-Imbiss am Pappaul auf dem Programm. Dafür bittet Hage um eine Anmeldung unter Telefon (0176) 60173397. Wer an diesem Tag jedoch keine Zeit hat, kann auch schon vorher oder nachher sammeln und sich die Müllsäcke nach vorherigem Anruf abholen.