Uetze

Die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortsrates Uetze am Mittwoch, 27. Mai, verspricht Diskussionsstoff. Die Ortsratsmitglieder beraten dann über den Entwurf für den Ausbau der Osterstraße. Weil die Verwaltung mit etlichen Zuhörern rechnet, tagt der Ortsrat in der Agora des Schulzentrums, Marktstraße 6. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr.

Negativ wirkt sich die Corona-Krise auf das Kultur- und Vereinsleben in Uetze aus. Der Ortsrat diskutiert darüber, wie er die Vereine unterstützen kann. Das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der sächsischen Stadt Frohburg soll in diesem Jahr in Uetze gefeiert werden. 2021 steht die 1000-Jahr-Feier der Ortschaft Uetze an. Beide Feiern will der Ortsrat am 27. Mai vorbereiten.

Anzeige

Amtszeit des Schiedsmanns läuft aus

Die Amtszeit des Schiedsmannes für den Schiedsamtsbezirk 2 in der Gemeinde Uetze, Albrecht Matern, läuft im Oktober aus. Der Ortsrat kann Kandidaten für die Wahl einer neuen Schiedsperson vorschlagen. Matern steht nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Für 2021 und 2022 ist wieder ein Doppelhaushalt für die Gemeinde geplant. Der Ortsrat kann Investitionen vorschlagen, die in den nächsten beiden Jahren in der Ortschaft Uetze getätigt werden sollen. Weitere Themen der Sitzung sind die Bauleitplanung für den Bereich Irenensee, das Aufstellen von Begrüßungstafeln an den Ortseingängen und die Reinigung des Hindenburgplatzes.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie dazu

Von Friedrich-Wilhelm Schiller