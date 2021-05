Dollbergen

Der Heimatverein aus Uetze-Dollbergen tritt bei der Sanierung des Blauen Hauses auf der Stelle. Eigentlich sollten die Bauarbeiten an der früheren Behelfsschule des Dorfes in diesen Tagen beginnen. Doch die Corona-Pandemie hat den Zeitplan über den Haufen geworden. Wann der Heimatverein loslegen kann, stehe nun in den Sternen, sagt Vorsitzender Henning Rase. Zudem befürchtet er, dass die derzeit explodierende Baukosten die Finanzierung des Projekts erschweren könnten. Die Baugenehmigung für die Sanierung hat die Region Hannover bereits im Oktober 2020 erteilt.

Heimatverein stellt mehrere Förderanträge

Der Vorstand habe von Mitte Januar bis Mitte Februar mehrere Förderanträge gestellt. „Wir versuchen, sechs verschiedene Geldgeber ins Boot zu holen“, sagt Rase. Bei der Antragstellung habe der Verein unterscheiden müssen zwischen dem Aufwand für den Erhalt der Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes, also den denkmalpflegerischen Kosten, und den Kosten für die Nutzbarmachung der früheren Behelfsschule, wie den Einbau einer behindertengerechten Toilette.

Das frühere Klassenzimmer im Erdgeschoss soll ein Versammlungsraum werden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Beispielsweise fördere die Aktion Mensch die Herstellung der Barrierefreiheit, sagt Rase. Hingegen gewähre das Landesamt für Denkmalpflege nur Zuschüsse zu den denkmalpflegerischen Kosten. Unter anderem rechnet der Verein auch mit Geld aus dem Leader-Förderprogramm der Europäischen Union. Der Vorstand wartet jetzt auf die Bewilligungsbescheide. Erst wenn die vorliegen, wird er Aufträge vergeben. „Wenn wir vorher anfangen, laufen wir Gefahr, keine Mittel zu bekommen“, erläutert der Vorsitzende.

Das ist das Besondere am Blauen Haus Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Schülerzahl in Dollbergen wegen des Flüchtlingszustroms aus den einstigen Ostgebieten Deutschlands nach oben geschnellt. Um die Raumnot in der bestehenden Dorfschule zu beheben, baute die damals selbstständige Gemeinde Dollbergen 1950 eine Behelfsschule aus Holz. Auch in anderen Orten entstanden solche Holzschulen. Doch diese wurden fast alle wieder abgerissen, als sie nicht mehr benötigt wurden. Deshalb ist das Gebäude in Dollbergen eine Rarität. Die Dollberger nennen es wegen der Farbe des Anstrichs Blaues Haus. Nachdem es nicht mehr für den Schulunterricht gebraucht wurde, diente es viele Jahre als Jugendheim. Von März 2016 bis Anfang 2017 brachte die Gemeinde dort Flüchtlinge unter. Der Heimatverein will daraus nun sein Domizil und einen Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger machen. /dt

Entscheidungsgremien tagen zurzeit nicht

Aus zwei Gründen rechnet Rase nicht so bald mit den Bescheiden. Zum Teil seien die Antragsfristen wegen der Corona-Pandemie verlängert worden. Außerdem kämen die Gremien, die über die Anträge entscheiden, wegen der Pandemie momentan nicht zusammen.

Auch wenn der Heimatverein die beantragten Summen erhält, muss er noch einen Eigenanteil von 15 Prozent aufbringen. „Das wird eine schwierige Nummer“, sagt der Vorsitzende, auch wenn Vereinsmitglieder Eigenleistungen einbringen sollen. Die Architektin habe die Preise Anfang 2020 ermittelt, und jetzt explodierten Baupreise, sagt Rase. Er hofft, dass sich die Lage auf dem Baumarkt bald wieder beruhigt.

Einen Punkt kann der Verein inzwischen immerhin abhaken, wenn auch mit Verspätung: Die Gemeinde Uetze hat dem Heimatverein das Gebäude inzwischen offiziell übergeben, wie Rase berichtet.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller