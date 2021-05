Uetze/Altmerdingsen

Ein angeregter Plausch nach einer Fahrradtour bei einem frisch gezapften Bier oder erfrischender Limo: Das soll auch im zweiten Corona-Jahr in Uetze möglich sein. Schausteller Benjamin Koch will mit seinem Biergarten über die Dörfer tingeln. Seinen Plan, wie im ersten Corona-Jahr an der B 188 in Altmerdingsen im Sommer einen ständigen Biergarten mit Strand aufzubauen, musste er nach dem Einspruch eines Nachbarn aufgeben. So kam Koch die Idee mit der Tour über die Festplätze der Uetzer Ortschaften.

Der Auftakt soll auf dem Altmerdingser Schützenplatz sein – und zwar am Freitag, 21. Mai. Vorausgesetzt, die Region Hannover ist dann kein Hochinzidenzgebiet mehr. Der Holzboden im Zelt ist bereits verlegt, über den Streben sind die Dachplanen aufgespannt. Wie im vergangenen Jahr soll das Zelt Gäste vor dem einen oder anderen Regenschauer schützen. Koch und seine fleißigen Helfer bauen zudem Absperrungen rund um den Biergarten auf. „Es muss ja sichergestellt sein, dass auch wirklich nur die hineinkommen, die entweder negativ getestet, komplett geimpft oder genesen sind“, sagt der Gastronom. „Ich bin froh, dass wir wieder öffnen dürfen und die Gemeinde mir so entgegengekommen ist.“

Biergarten bleibt zwei bis drei Wochen in einem Ort

Nachdem feststand, dass er die hohen Auflagen des Bauamts für seinen Biergarten direkt an der B 188 in Altmerdingsen nicht würde erfüllen können, hat Koch nach anderen Lösungen gesucht. Weil es auch in diesem Sommer wegen der Corona-Pandemie keine Schützenfeste geben wird, brauchen Schausteller und Festwirte andere Verdienstmöglichkeiten, um in der Corona-Zwangspause nicht insolvent zu gehen. Jetzt darf Koch jeweils für zwei, vielleicht auch drei Wochen seinen Biergarten auf den Schützenplätzen aufbauen und mit entsprechenden Auflagen und Hygienekonzept jeweils an den Wochenenden öffnen.

„Wir starten in Altmerdingsen, dann geht es nach Katensen, Obershagen, Schwüblingsen, Dollbergen, Eltze und zum Schluss nach Hänigsen“, zählt Koch auf. Das Strandambiente der Beachbar, die im vergangenen Jahr super angekommen war, wird es im mobilen Biergarten allerdings nicht geben. „Das wäre zu viel Aufwand“, sagt er. Doch Liegen und Feuerkorb will er wieder aufstellen und dazu Speisen wie Bratwurst und Flammkuchen anbieten.

Schnelltest-Station am Eingang

„Die Zeltwände werden wir aufmachen, damit die Luft frei zirkulieren kann“, kündigt der Schausteller an. Ansonsten gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln für die Außen-Gastronomie. Damit auch wirklich alles coronakonform läuft, wird am Eingang zum Biergarten eine Schnelltest-Station aufgebaut. „Das übernimmt eine Firma, die das auch auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums macht. Es wird eine Bescheinigung ausgestellt, die 24 Stunden lang gültig ist“, sagt Koch.

Musik wird es erst einmal nur vom Band geben. Mehr sei aktuell nicht erlaubt, sagt Koch. „Aber ich habe schon Anfragen von Musikern und Spielmannszügen, die gerne im Biergarten spielen wollen.“ Die Kornhäuser Musikanten, die Trachtenkapelle St. Barbara, das Shadow Light Duo, Nerbas und Nerbas – sie alle stünden bereits in den Startlöchern, sagt Koch. Doch erst einmal heißt es hoffen, dass die Zahlen stimmen und die Biergartenzeit zu Pfingsten wirklich beginnen kann. Sollte es so sein, will Koch in Altmerdingsen von Freitag bis Montag, jeweils von 14 bis 22 Uhr öffnen. „An normalen Wochenenden sind wir von Freitag bis Sonntag da“, kündigt er an.

Von Sandra Köhler