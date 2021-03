Uetze

Nach einer Schlägerei auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Burgdorfer/Dollberger Straße sucht die Polizei jetzt Zeugen: Nach Aussage einer Polizeisprecherin kaufte ein 23 Jahre alter Mann aus Uetze am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in dem Geschäft ein. Als er das Gebäude verließ, traf er auf dem Parkplatz auf vier Personen, die er kannte. Er wollte seinen Einkaufswagen zurückbringen, als ihn ein 23-Jähriger aus Burgdorf zu Boden stieß und ihm anschließend in den Bauch trat. Die Ursachen für die Auseinandersetzung liegen nach Auskunft des Opfers in einem vorherigen persönlichen Streit mit dem Täter.

Angreifer fährt mit einem Seat Leon

Der Uetzer konnte sich nach eigenen Angaben selbst aus der Situation befreien. Er flüchtete und alarmierte die Polizei – während der Angreifer mit einem seiner Begleiter in einem Seat Leon davonfuhr. Die beiden anderen Beteiligten liefen weg, wie die Polizeisprecherin sagte. Allerdings kamen sie nicht weit: Die alarmierten Polizeibeamten stellten einen der Begleiter und kontrollierten ihn. Der 22-Jährige aus Uetze trug eine geringe Menge Marihuana bei sich. Deshalb leiteten die Ermittler gegen ihn ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Er wie die anderen involvierten Personen sind der Polizei bereits bekannt.

Bei dem Tritt erlitt der 23-Jährige aus Uetze leichte Verletzungen, er wollte sich selbst in ärztliche Behandlung geben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Streit und die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark