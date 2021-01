Uetze

Pünktlich zum langen Ferienwochenende setzt auch in Uetze der Schneefall ein – sehr zur Freude von Christine Hentschel, die an diesem Freitagmorgen über die schneebedeckten Wege an den Spreewaldseen joggt. „Es ist schön, dass es jetzt auch bei uns schneit“, sagt sie und passiert die hölzerne Brücke über das Gewässer. Die weiße Pracht bleibt den Uetzern wohl auch am Wochenende erhalten, wie die Meteorologen voraussagen. Sie kündigen zudem glatte Straßen an.

Der Schnee verwandelt das Ufer der Spreewaldseen in eine weiße Landschaft. Quelle: Antje Bismark

Deshalb suchen wir jetzt die schönsten Schneebilder von Ihnen, liebe Leser. Bitte schicken Sie Ihre Schnappschüsse von Schneemännern, gefrorenen Blüten oder weiß gepuderten Wiesen per E-Mail an uetze@haz.de oder uetze@neuepresse.de.

Von Antje Bismark