Uetze

Pünktlich zum letzten Januar-Wochenende hat Schnee die Gemeinde Uetze überzogen – und bei Kleinen wie Großen pure Freude ausgelöst. So staunt der dreijährige Finn im heimischen Garten von Uetze, wie viel Schnee die Rutsche, den Rasen und die Wege bedeckt. Diesen Moment hat seine Mutter Jasmin Asseburg mit der Kamera eingefangen. Und auch Heike Voltmer nutzt den Augenblick und lichtet ihre Tochter mit einem Schneemann ab, der so hoch wie der Nachwuchs geraten ist – und mit liebevollen Details wie Knöpfen, einer Nase und Kopfbedeckung.

Zur Galerie Schneemänner, tobende Hunde, staunende Kinder: Die Uetzer freuen sich über den Schnee an diesem Wochenende – und zeigen der HAZ Uetze ihre Lieblingsbilder.

Eine Premiere bedeutet der Schnee auch für die acht Monate alte Hündin Abby, die mit ihrer Besitzerin Doris Bode-Pröve in der Eigensheide unterwegs war. Genuss pur – so lässt sich der Schnappschuss mit zwei Worten zusammenfassen. Doch nicht alle Uetzer benötigen Menschen oder Tiere an ihrer Seite, um die weiße Pracht zu fotografieren. Fiona Fink-Klein hält ihren Spaziergang in der Gemeinde bildlich fest, und Thorsten Malucke lässt sich von den schneebedeckten, leicht vereisten Spreewaldseen inspirieren.

Von Antje Bismark