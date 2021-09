Uetze

Maik Theunert sitzt an seinem Schreibtisch, Zimmer 6 im Erdgeschoss des Rathauses in Uetze. Die Tür zu seinem Büro steht in diesen Tagen immer offen. Denn zurzeit ist der 53-Jährige einer der meist gefragtesten Mitarbeiter. Seine Aufgabe: die Kommunalwahlen am 12. September und die Bundestagswahl am 26. September ohne große Pannen über die Bühne zu bringen.

„Unmittelbar betrifft uns im Rathaus natürlich vor allem die Bürgermeisterwahl“, sagt Theunert, der in der Gemeinde Isernhagen lebt. Denn der Gemeindebürgermeister werde sein neuer Chef sein, mit dem er vermutlich viel zu tun haben werde. So wie mit Rathauschef Werner Backeberg, der ihn 2018 eingestellt hat. Obwohl er das, wofür er eigentlich im Rathaus sitzt, momentan eher stiefmütterlich behandele. „Ich bin zuständig für Verkehrsangelegenheiten“, sagt er.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Pandemiebedingt vermehrt Briefwahl

Doch seit Januar kümmere er sich um die Organisation der Wahlen. Und seit drei Wochen mache er nichts anderes mehr. Die Briefwahl läuft Theunert zufolge schon auf Hochtouren. Von den 16.700 Menschen, die bei den Kommunalwahlen stimmberechtigt sind, hätten zwei Wochen vor dem 12. September bereits 4000 ihre Briefwahlunterlagen angefordert. „Mit Sicherheit wird es nicht bei dieser Zahl bleiben“, sagt Theunert. Damit die Uetzer die Stimmzettel schnell erhalten, wird er von drei Auszubildenden unterstützt. „Für Anträge, die uns per Post oder online erreichen, gehen die Wahlunterlagen am nächsten oder übernächsten Tag raus“, erklärt Theunert. Werden die Anträge direkt in den Briefkasten am Rathaus geworfen, geht es sogar noch zügiger.

Die beiden Auszubildenden Kevin Hilmer und Emily Schrader unterstützen Theunert bei der täglichen Arbeit. Sie stehen an den Wahlurnen für die einzelnen Uetzer Ortsteile. Quelle: Janna Silinger

Dass sich bislang schon fast jeder vierte Wahlberechtigte für die Briefwahl entscheidet, hat für Theunert mit der Pandemie zu tun. Außerdem sei es einfach bequemer. „Im Gegensatz zu dem, was gewisse Verschwörungstheoretiker sagen, sind Briefwahlen absolut sicher“, betont er und erklärt, dass er von den ausgeklügelten Systemen in Deutschland überzeugt sei. So sehr, dass auch sein 17-jähriger Sohn schon Interesse an dem Thema entwickelt habe. „Der ist in Isernhagen dieses Jahr zum ersten Mal Wahlhelfer“, berichtet der Vater nicht ohne Stolz.

„Am Wahlabend spiele ich Feuerwehr“

Auch er habe am Wahltag selbst einiges zu tun. „Ich spiele Feuerwehr“, sagt Theunert lächelnd. Wo auch immer Hilfe benötigt werde, sei er dann zur Stelle. Wenn es Unklarheiten gebe, sei er der Ansprechpartner. Er sei es auch, der am Wahlabend die Ergebnisse der Stimmauszählung an die Region übermitteln werde. „Ich bin also den gesamten Tag voll im Einsatz.“ Und mit ungeplanten Vorkommnissen müsse man rechnen, nicht zuletzt, weil pandemiebedingt Hygienekonzepte umgesetzt und eingehalten werden müssen. Zudem gebe es enorm viele Stimmzettel – für die Wahl des Regionspräsidenten, der Regionsversammlung, des Gemeindebürgermeisters, des Gemeinderats und der Ortsräte – und bei der Kommunalwahl auch mehr Wähler, weil Jugendliche schon ab 16 Jahre, und nicht wie bei der Bundestagswahl ab 18 Jahren wählen dürfen.

Im Rathaus ist ein Wahllokal für die Briefwähler eingerichtet. Quelle: Janna Silinger

„Der beste Job, den ich je hatte“

Hinzukomme, dass für die Wahlen ein neues Computer-Programm genutzt werde. „Es gab eine kurze Schulung und eigentlich finde ich das total super“, sagt der 53-Jährige. Trotzdem tauchten schon jetzt Fragen auf, mit denen sich im Prinzip alle an ihn wendeten. Deshalb klingelt auch dauernd das Telefon, es kommen E-Mails rein, es klopft an der Tür. Dann muss Theunert helfen: den Bürgern, den Kollegen, den Azubis, die ihn unterstützen. „Ich falle jeden Abend todmüde ins Bett und bin dennoch am nächsten Morgen wieder motiviert.“

Denn trotz des Stresses während dieses Ausnahmezustands sagt Theunert: „Das ist der beste Job, den ich je hatte. Mein Chef hat mal gemeint, Uetze habe mich nicht gesucht, ich habe Uetze nicht gesucht, trotzdem haben wir uns gefunden. Und das war ein echter Ritterschlag.“ Nirgendwo sonst habe er so kollegiale, freundliche Menschen erlebt, begründet Theunert seine Begeisterung. Das sei schon etwas ganz Besonderes. Dann klopft eine Auszubildende. Sie braucht den Schlüssel für den Wahlkeller. Er reicht ihn ihr. Das Telefon klingelt. Er hebt ab.

Von Janna Silinger