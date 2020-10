Hänigsen

Schon wieder hat ein Spaziergänger illegal entsorgten Abfall in der Landschaft entdeckt und der Polizei in Uetze gemeldet. Mehrere Plastiksäcke mit Bauschutt lagen in der Verlängerung der Breitenkampstraße in Hänigsen. Gefunden wurde der Müll am Donnerstag um 18.10 Uhr. Wann er dort entsorgt wurde, ist nicht bekannt.

Hinweise auf den oder die Umweltfrevler wurden bei der Untersuchung des Mülls nicht entdeckt. Deshalb fragt die Polizei: Wem ist in den vergangenen Tagen ein Fahrzeug im Bereich Breitenkampstraße aufgefallen, mit dem möglicherweise der Bauschutt transportiert wurde? Die Polizeistation Uetze ist unter Telefon (05173) 925-430 zu erreichen.

Von Anette Wulf-Dettmer