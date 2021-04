Uetze

„Wir tun was für Bienen“ heißt ein bundesweiter Pflanzwettbewerb, den die Gemeinde Uetze jetzt auf Empfehlung des Deutschen Städtetags unterstützt. Dabei gehe es darum, den heimischen Garten zu pflegen und die Artenvielfalt zu fördern, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Deshalb rufe die Verwaltung engagierte Insektenfreunde auf, öde Flächen auf ihren Grundstücken als Garten zu gestalten – dazu zählen Fitz und seine Kollegen auch Steingärten.

„Steingärten sind zwar derzeit bei Eigenheimbesitzern sehr beliebt“, teilt er mit, jedoch bieten sie für die meisten Insekten keine Nahrung und versiegeln zudem auch den Boden.“ Diese Einschätzung teilt auch der Rat, der im Februar „Grundsätze für nachhaltiges Bauen in der Gemeinde“ beschlossen hatte. Darin sprechen sich die Politiker unter anderem für einen Ausschluss von Steingärten sowie die Förderung von Fassaden- und Dachbegrünung aus.

Nabu gibt Tipps für Umgestaltung von Schottergärten

Wie Gartenbesitzer eine gepflasterte Fläche auch mit geringem Aufwand in ein blühendes Areal verwandeln können – das erklärt unter anderem Mona Gharib. Die promovierte Chemikerin ist stellvertretende Vorsitzende des Naturschutzbundes Burgdorf, Lehrte und Uetze, und sie setzt bei ihrer Arbeit auf kleine, wirkungsvolle Effekte. So könnten die Gärtner einige Steine aus der Pflasterung entfernen und auf der frei gewordenen Fläche insektenfreundliche Blumen pflanzen.

Für eine 20 Quadratzentimeter große Fläche empfiehlt Gharib als Pflanzen Natternkopf, Lupine und Rittersporn, die sich zum Teil selbst aussäen und damit die Arbeit erleichterten. Wer eine Fläche von 40 bis 50 Quadratzentimetern neu gestalten möchte, der könne mit Bodendeckern, einer lila-blau blühenden, immergrünen Pflanze, ein niedrig bewachsenes Beet schaffen. Polsterstauden wie das Blaukissen wachsen bis zu 30 Zentimeter hoch, sie eigneten sich als höhere Bepflanzung. Und wer ein Beet mit hohen Blumen wünscht, setzt auf Stockrosen und Rittersporn. „Das alles macht wenig Arbeit, aber viel Eindruck und dient letztlich Insekten als Nahrungsquelle“, sagt Gharib.

Der jetzt ausgelobte und von der Gemeinde unterstützte Pflanzwettbewerb richtet sich an Privatpersonen und an Firmen, er dauert bis 31. Juli. Teilnehmer beschreiben ihre Aktion und senden Vorher-Nachher-Bilder von blühenden Ecken, Kräuterspiralen oder Balkonen an die Jury unter www.wir-tun-was-fuer-bienen.de.

Von Antje Bismark