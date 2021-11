Uetze

Die Polizei Uetze sucht einen Schläger und setzt dabei auf Zeugenhinweise. Demnach hatte ein 45 Jahre alter Anwohner an der Fasanenstraße bereits vor einiger Zeit einem Schrotthändler – wahrscheinlich aus dem Raum Celle – ein altes Auto verkauft, ohne Kaufvertrag und damit ohne Daten. Allerdings erhielt er seinerzeit nicht die vereinbarte Gesamtsumme, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Am Dienstag nun bemerkte er gegen 17.50 Uhr, dass der Unbekannte mit zwei weiteren Männern durch Uetze fuhr und Schrott sammelte. Er sprach den Autokäufer an und wollte ihn wegen der Schulden zur Rede stellen. Daraufhin habe der Unbekannte mit Faustschlägen in sein Gesicht reagiert, gab der 45-Jährige an, der nach der Attacke die Polizei alarmiert hatte. Er kann keine Angaben zu dem Täter oder dem Fahrzeug machen, das mutmaßlich an der Rosenstraße geparkt war.

Die Beamten ermitteln wegen einer Körperverletzung. Deshalb bitten sie Zeugen, denen das Fahrzeug oder die Schrottsammler aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark