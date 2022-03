Uetze

Eigentlich steht der jährliche „Aurelia-Wald-Tag“ unter einem anderen Motto. In diesem Jahr jedoch nicht. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf das europäische Nachbarland Ukraine haben die Schüler einfach geschwiegen. Aufgerufen hatte dazu der stellvertretende Schulleiter Daniel Henke. Als wohl emotionalsten Moment des Tages bezeichnete das später Tanja Dieckhoff-Laake, die nicht nur didaktische Leiterin der Schule, sondern als Lehrerin auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Uetzer Bildungsstätte an der Marktstraße verantwortlich zeichnet.

„Zugegeben, dass wir hier zusammenkommen, ist ein eher kleines Zeichen, aber mit den vielen anderen kleinen Zeichen die in diesen Tagen gesetzt werden, wird es eine größere Botschaft“, betonte Henke. So würden die Menschen für ein friedliches, verantwortungsvolles Miteinander eintreten und „Nein zu Krieg, Unterdrückung und Hass“ sagen. Mit der Schweigeminute sollte an die „Menschen gedacht werden, die zur Zeit in der Ukraine und in vielen anderen Krisengebieten weltweit unter den Folgen von Krieg und Verfolgung leiden, die ihre Angehörigen und Freunde, ihr Hab und Gut und ihre Heimat verlieren“. Zuletzt hatte es eine Mahnwache auf dem Hindenburgplatz in Uetze gegeben.

Kinder setzen ein Zeichen für den Frieden

Wie Dieckhoff-Laake betonte, seien die Schülerinnen und Schüler bereits im Vorfeld des Aurelia-Wald-Tages darüber informiert worden, dass es nicht darum gehe, sich gegen die russische Bevölkerung zu positionieren, sondern vielmehr gegen den von den Machthabern auf Kosten der Ukraine geführten Krieg. „Es sollte ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden – weltweit“, hob die Pädagogin im Anschluss hervor. Aus diesem Grund wurden die Schülerinnen und Schüler auch aufgefordert, sich als Zeichen des Friedens weiß zu kleiden – oder aber auch in den Nationalfarben der Ukraine gelb und blau zu präsentieren.

Lesen Sie auch Krieg gegen die Ukraine: Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen

„Uns war es einfach wichtig, auch hier im Sinne unserer Namensgeberin zu handeln. Aurelia Wald hätte nicht einfach zugeschaut, sie hätte etwas getan und das wollen wir uns zum Vorbild nehmen“, betonte Henke. Und so wurden beim „Aurelia-Wald-Tag“ in diesem Jahr nicht nur das Leben und Handeln des „Engels von Auschwitz“ sowie die Zeit des Nationalsozialismus thematisiert, sondern es ging vielmehr auch um eine Aufarbeitung der aktuellen Geschehnisse, die die Schülerinnen und Schüler nach Beobachtung der Schulleitung sehr betroffen machen. Die Namensgeberin der Uetzer Schule hatte während des Nazi-Terrors im Konzentrationslager Auschwitz unter Einsatz ihres eigenen Lebens Menschen vor dem Tod gerettet.

Dank vieler Spenden ist einiges zu tun

Sind fleißig: Die Schülerinnen und Schüler haben dank zahlreicher Spenden einiges zu tun, um Tüten zu packen. Quelle: Privat

Das Mitgefühl für Menschen in Not und die Betroffenheit der jungen Uetzer Schülerinnen und Schüler zeigte sich auch bei einer anschließenden Spendenaktion. Dabei ging es etwa darum, kleine Snacks für Care-Pakete zu sammeln, die anschließend von Mitgliedern des Vereins „Evangeliums-Christen-Gemeinde“ an den Straßen und Grenzübergängen der Ukraine verteilt werden sollen. „Ich bin überwältigt, wie viele Spenden wir erhalten haben. Es ist so schön, zu sehen, wie hilfsbereit die Kinder und natürlich auch deren Eltern sind“, sagte Schulleiterin Ria Loosveld. 

Aurelia Wald steht im Fokus der Schüler Beim Aurelia-Wald-Tag haben sich die Jahrgänge inhaltlich mit dem Leben der Namensgeberin der Uetzer Gesamtschule auseinandergesetzt. Die fünften Klassen erfuhren etwa bei einer kleinen Rallye viel aus dem Leben von Aurelia Wald. Sie arbeiteten ihre Charakterzüge heraus und sprachen darüber, wie man sich schon im Kleinen füreinander einsetzen kann. Der 6. Jahrgang hatte vier junge Menschen der Organisation „Schüler helfen Leben“ zu Gast, die etwa in Serbien, Kroatien und Jordanien aktiv sind. Demnächst werden sie auch für die Ukraine Spenden sammeln, um Projekte für Kinder umzusetzen, damit diese spielen und lernen können. Die Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs hatten sich bereits im Vorfeld im Projektunterricht ganz kreativ mit Aurelia Wald beschäftigt. Dabei sind unter anderem Power-Point-Präsentationen oder Fachlandkarten mit den Stationen des Lebens von Aurelia Wald entstanden. Außerdem hat jede Stammgruppe eine oder mehre Erinnerungsschleifen an die Namensgeberin beschriftet, die auf dem Friedhof Engesohde am Grab von Aurelia Wald aufgehängt wurden und dort nun für einen Monat verbleiben dürfen. Auch für den 8. Jahrgang ging es nach Hannover, um unter dem Motto „Zukunft heißt erinnern“ Orte der Verfolgung in der NS-Zeit, wie Stolpersteine oder das Polizeipräsidium aufzusuchen. Im 9. Jahrgang wurden der Ukraine-Konflikt sowie die acht Stufen des Völkermords ausführlich thematisiert. Aus den gewonnen Erkenntnissen erstellten die Schülerinnen und Schüler eine Banderole mit den Gedanken, wie man Krieg und Vernichtung entgegenwirken kann. Wie auch schon im vergangenen Jahr unterstützten die Stammgruppen des 10. Jahrgangs die Aktion „#everynamecounts“ der Arolsen-Archives, einem internationalen Zentrum, welches über NS-Verbrechen aufklärt, und digitalisierten ehemalige KZ-Akten. swa

„Wir hatten geplant, eine Doppelstunde lang Tüten zu packen, stattdessen waren die fleißigen Helfer den ganzen Vormittag damit beschäftigt“, ergänzt Dieckhoff-Laake. Dafür hatte mitunter auch Michaela Wrensch als Mutter eines Zehntklässlers gesorgt, die unzählige Spenden von Edeka Cramer und Famila in Uetze erhalten hatte. So konnten letztlich 550 Tüten auf den Weg gebracht werden. Neben Snacks enthielten diese auch dringend benötigte Hygieneartikel und weitere Lebensmittel. Das ist ein kleines Zeichen, aber immerhin eines von vielen Zeichen, die als Botschaft aus Uetze für den Frieden und die Menschlichkeit in die Welt entsandt wurde.