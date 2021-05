Uetze

Auf den Präsenzunterricht haben sich die Schüler des Gymnasiums Unter den Eichen und der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) in Uetze ganz offensichtlich gefreut. „Die Schüler kommen fröhlich und dankbar in den Unterricht“, sagt Ria Loosveld, Leiterin der AWG. Laut der Direktorin des Gymnasiums, Andrea Wundram, herrschte am Montag am Gymnasium „eine fröhliche und ausgelassene Stimmung“.

Seit Anfang der Woche gilt das Szenario B an beiden Schulen. Das heißt, dass die Hälfte einer Lerngruppe Unterricht in der Schule hat. Die übrigen Schüler müssen im Homeschooling lernen. In den vergangenen Monaten kamen nur die Abschlussklassen in die Schule.

Die Stammgruppe 5.3 der AWG hat bei offenem Fenster Matheunterricht. Quelle: Aurelia-Wald-Gesamtschule

„Wir hatten am Montag einen Willkommenstag“, sagt Wundram. Die Gymnasiallehrer hätten die ersten Stunden nicht nach dem Stundenplan unterrichtet, sondern mit den Schülern über Fragen wie „Wie seid ihr durch die Corona-Zeit gekommen?“ und „Welche Probleme hattet ihr?“ gesprochen. Die Gymnasiasten seien heilfroh gewesen, wieder in die Schule gehen zu können, berichtet Wundram.

„Schüler haben sich verändert“

Nach Loosvelds Worten sind auch die Lehrer froh. „Sie freuen sich, die Schüler wiederzusehen.“ Einige Schüler hätten sich in den vergangenen Monaten sehr verändert. So habe ein Schüler, der vorher kurze Haare hatte, inzwischen Locken mit Strähnen. Mit Maske im Gesicht sei er kaum wiederzuerkennen.

An der AWG wechseln die Schüler tageweise zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling. Die Schüler, die zu Hause bleiben, haben nach Loosvelds Worten denselben Stundenplan wie ihre Mitschüler. Zum größten Teil sollen sie per Videokonferenz den Präsenzunterricht verfolgen. Wenn das nicht möglich ist – etwa, wenn im Musikunterricht Trommeln auf dem Plan stehe, dann bekämen sie von der Lehrkraft eine Aufgabe.

„Gute Erfahrungen mit wöchentlichem Wechsel“

Das Gymnasium hat sich für einen wöchentlichen Wechsel entschieden. „So haben wir auch vor Weihnachten gearbeitet. Damit haben wir gute Erfahrungen gesammelt“, sagt Wundram. Die Schüler müssten eine Woche lang konzentriert in der Schule lernen. „Dann bekommen sie für eine Woche Aufgaben, die sie im Homeschooling bearbeiten“, berichtet die Direktorin.

In der Zeit des Wechselunterrichts seien sie hochproduktiv gewesen, berichtete beispielsweise ein Gymnasiast von den Erfahrungen im ersten Corona-Jahr. „Weil die Klassengemeinschaft so klein war, haben wir eine persönliche Bindung zum Lehrer und einen großen Zusammenhalt in der Gruppe bekommen. Man musste sich einfach doppelt so oft melden, damit der Unterricht im Fluss blieb“, sagte der Elftklässler und ist überzeugt: „Ich habe viel mehr gelernt als sonst.“

Schüler müssen sich selbst testen

Die Schüler müssen sich zweimal in der Woche selbst auf Covid-19 testen. „Wir haben ausreichend Tests bekommen“, sagt Loosveld. Ein Problem sei, dass die AWG neben den einzeln verpackten Selbsttestkits auch die Einzelteile der Tests in großen Sammelpackungen erhalten habe. Die Einzelteile würden in den Klassenräumen der älteren Jahrgänge ausgelegt. Die älteren Schüler müssten sich die kompletten Sets zusammensuchen. Die jüngeren Jungen und Mädchen erhielten die kompletten Kits, berichtet Loosveld.

„Wir haben zum Glück keine Bastelsets“, sagt Wundram. Die Gymnasiasten bekämen montags immer zwei Testkits für die Woche. Für die Kontrolle der Tests haben AWG und Gymnasium eine einheitliche Regelung am Schulzentrum abgesprochen. Wundram: „Montags und mittwochs müssen die Schüler und Schülerinnen in der ersten Stunde ihren Test vorzeigen.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller