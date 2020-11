Uetze

Fit sein für Europa – dieser Gedanke steht hinter der Erasmus AG des Uetzer Gymnasiums Unter den Eichen. Mithilfe von Schüleraustauschen und Workshops haben rund 20 Schüler aus den Jahrgangsstufen elf und zwölf die Gelegenheit, mehr über Unterschiede, Herausforderungen und Gemeinsamkeiten in der Europäischen Union zu erfahren. Das Gymnasium kooperierte für die AG mit Schulen aus Lettland, Bulgarien und den Niederlanden. Die AG endete nun mit der Fertigstellung eines Kunstprojekts auf dem Schulhof des Gymnasiums.

Durch Corona kam es zu zeitlichen Verzögerungen

„Wir sind zum Glück alle pünktlich zurückgekommen vom Besuch in den Partnerschulen“, sagt Frauke Perl, Lehrerin am Gymnasium Uetze. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Verena Eberding hat die Deutsch- und Biologielehrerin die Erasmus AG betreut. Wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie kam es zu zeitlichen Verzögerungen, denn eigentlich sollte das Kunstwerk im Mai auf dem Schulgelände des Gymnasiums aufgestellt werden. „Wir haben uns während der Schulzeit immer sonnabends getroffen“, erzählt Perl, wegen der Corona-Auflagen sei die Organisation der Treffen nicht leicht gewesen. „Wir mussten die Schüler in Gruppen einteilen“, erklärt sie.

Das Gemeinschaftsprojekt steht. Gemeinsam mit Eltern und Lehrern stellten die Schüler die selbst gestaltete Holzwand vor dem Schulgebäude auf. Neben den Logos der Partnerschulen informieren QR-Codes über das Projekt. Quelle: Leona Passgang

Ihr Kunstwerk entwickelten nicht nur die Schüler in Uetze, auch die Partnerschulen in Lettland, Bulgarien und den Niederlanden seien dabei, ähnliche Projekte zu realisieren, um so an die Partnerschaften zu erinnern. Neben dem Schüleraustausch mit den Partnerschulen ging es in der AG darum, wichtige Kompetenzen für die Zeit nach der Schule zu lernen und die Schüler auf die Bedingungen und Herausforderungen auf dem europäischen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Für die Schüler aus Uetze war das eine prägende Zeit, die ihnen neben den vielen Gemeinsamkeiten auch einige Unterschiede aufgezeigt hat.

Digitaler Unterricht beeindruckt Uetzer Schüler

„Die Häuser in Lettland waren alle älter, das hat mich am Anfang erschreckt, und die Schule war sehr klein“, berichtete Theresa. Während ihres Aufenthalts habe sie festgestellt, dass dort mehr technische Fächer wie Informatik unterrichtet werden. Ähnliches erlebte auch Hanna, die ihren Austausch in den Niederlanden verbrachte: „Das war eine sehr, sehr moderne Schule, das hat mich wirklich beeindruckt.“ Die Schüler seien durchweg zufrieden zurückgekommen, berichtete ihre Lehrerin. Auch fast ein Jahr später pflegen die Jugendlichen noch den Kontakt zu ihren neuen Freunden. „Es war einfach interessant, andere Schulsysteme kennenzulernen“, sagte Yara.

Das Projekt wurde über das europaweite Programm Erasmus+ finanziert. Der Antrag für eine Fortsetzung des Programms während der kommenden zwei Jahren laufe bereits, sagt Perl. Sie hofft, dass auch die Schüler der folgenden Klassen von der AG profitieren können.

