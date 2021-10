Uetze

Die Gegend rund um das Schützenhaus an der Marktstraße ist abends schummrig und ein wenig gruselig. Am Freitag konnten Unbeteiligte den Eindruck haben, dass sich dort Geister versammelten. Die Teilnehmer am Freitags-Schießen feierten Halloween und freuten sich, dass so etwas wieder möglich ist. Seit eineinhalb Jahren verhindert die Coronapandemie Schützenfeste und Umzüge.

20 Schützen kommen verkleidet

Halloween ist zwar eigentlich erst am 31. Oktober, aber das Freitags-Schießen, ein Schießabend für jedermann auch ohne Vereinszugehörigkeit, hat einen festen Termin am dritten Freitag im Monat. 20 Schießbegeisterte kamen, verkleidet als Vampir, Wikinger oder Skelett, im Schützenheim zusammen. Veranstalter Markus Ortmann hatte keine Mühe gescheut, um Gruselstimmung zu erzeugen. Fledermäuse, Gespenster und Spinnen schaukelten an Decke und Wänden im Kerzenlicht. Auf einem Bildschirm flimmerten Horrorszenen.

Bevor die eigentliche Party beginnen konnte, wurde allerdings scharf geschossen und zwar auf Scheiben mit kleinen Kürbisabbildungen. Jeder Kürbis trug eine Punktzahl von eins bis 15. Wer nach vier Schüssen auf eine Scheibe die höchste Punktzahl 54 erreicht hatte, ging als Sieger vom Platz. Gleichplatzierte mussten an der Dartscheibe noch einmal gegeneinander antreten. Es gewann schließlich Jan Habakuk vor Keven Brandes und Anna-Lena Meyer.

Teilnehmer schießen auf Kürbisse

Eine der ersten auf dem Schießstand war an diesem Abend Schützin Tabea Marquardt. Sie legte mit 13, 14, 15 gut vor, streifte den vierten Kürbis aber nur und entschied sich, noch einmal 4,50 Euro für eine weitere Scheibe, Munition und Preisgeld zu investieren. Jana-Luca Stecker war mit ihrem Ergebnis ebenfalls nicht zufrieden. „Das ist zwar nur ein Spaßwettbewerb, aber das Ergebnis fließt in die Auswertung für den Freitags-Schießen-Jahrespokal mit ein“, erklärte sie. Diesen Pokal habe Sportschütze Keven Brandes seit Bestehen des Freitags-Schießens, also seit 2017, noch nicht einmal abgegeben.

Es gab allerdings noch einen weiteren Grund sich anzustrengen. Der Gewinner konnte sich zwischen drei Preisen entscheiden: einem Sachpreis, einem Gutschein oder dem Freitags-Schießen-Jackpot. „Der Jackpot ist eine Wundertüte. Dort befindet sich entweder Bargeld oder eine Niete“, sagte Markus Ortmann.

Freitag-Schießen nur einmal im Monat

Der 40-Jährige ist seit seinem zwölften Lebensjahr im Schützenverein und begann als Trommler im Spielmannszug, wurde stellvertretende Stabführer, Leiter der Jugend und schließlich Oberst. Vor vier Jahren hatte er die Idee, den wöchentlichen Schießabend am Freitag, der mangels Teilnehmer aufgegeben worden war, wieder zum Leben zu erwecken mit neuem Konzept. So entstand das Freitags-Schießen einmal im Monat und zugänglich für jedermann.

„Die Besucherzahlen sind immer ganz unterschiedlich. Es gibt aber einen festen Kern von 15 Jungschützen und Junggesellen“, sagte Ortmann. „Mit dem Angebot wollen wir auch neue Mitglieder gewinnen, was uns bisher gelungen ist.“ Zehn Teilnehmer, die einfach mal schnuppern wollten, seien in den Verein eingetreten.

Das Soziale ist wichtig

Auch Jens Stecher entschied sich vor zwei Monaten, wieder Mitglied zu werden. „Ich war als Kind schon einmal im Schützenverein und habe schon länger mit dem Gedanken an einen erneuten Beitritt gespielt. Mein Nachbar Malte Pätzold, ebenfalls Schütze, hat mich überzeugt. Es geht mir um das Soziale, den Kontakt“, erklärte Stecher und mischte sich wieder unter die Feiernden.

Von Sybille Heine