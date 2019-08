Uetze

Die finanzielle Lage der Gemeinde Uetze hat sich ein wenig entspannt, bleibt aber problematisch. Dank kräftig sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen und eines Sonderzuschusses des Landes für besonders finanzschwache Kommunen in Höhe von fünf Millionen Euro hat die Kommune jetzt einen Kassenkredit in Höhe von zwölf Millionen Euro vorzeitig ablösen können. Das hat Bürgermeister Werner Backeberg am Donnerstagabend dem nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss der Gemeinde berichtet.

Ohne Kassenkredite käme Uetze nicht über die Runden

Kassenkredite, die man mit privaten Dispositionskrediten vergleichen kann, sind eigentlich dafür gedacht, dass die Gemeinde damit kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrückt. Wegen der defizitären Haushalte sind sie jedoch in Uetze zu einer Dauereinrichtung geworden. Damit finanziert die Gemeinde einen Großteil ihrer laufenden Ausgaben, wie die Löhne für Mitarbeiter in der Verwaltung und den Kitas. Laut Backeberg betragen diese Kredite derzeit 15 Millionen Euro. Zwischenzeitlich hätten sie sich auf mehr als 30 Millionen summiert gehabt. Laut Haushaltssatzung beträgt die Obergrenze 38 Millionen Euro. „Die haben wir nie in Anspruch genommen“, sagt Backeberg.

Für ihre Investitionen nimmt die Gemeinde langfristige Darlehen auf. Am Jahresanfang beliefen diese sich für die Kernverwaltung und den kommunalen Eigenbetrieb zusammen auf 28,5 Millionen Euro. Diese Summe erhöht sich nach dem Haushaltsplan bis zum Jahresende auf 46,1 Millionen Euro. Unter anderem muss die Kommune das Gr0ßprojekt „Alle unter einem Dach“ in Dollbergen stemmen. Sie saniert die Dollberger Schule und dockt an das Schulgebäude eine neue Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte an.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller