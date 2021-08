Uetze

Aufgrund der Corona-Pandemie rüstet die Gemeinde Uetze noch in den Sommerferien alle Unterrichtsräume in den Schulen und alle Gruppenräume in den Kindertagesstätten mit Kohlendioxidmessgeräten aus. Damit setzt die Verwaltung einen Ratsbeschluss aus dem Juli um.

Bereits im ersten Quartal hatte die Verwaltung 60 CO2-Warngeräte für die Schulen angeschafft und auf Anforderung der Schulleitungen an die Schulen verteilt. Die Kosten hat sie bereits von der regionalen Landesschulbehörde erstattet bekommen.

Aufgrund des Ratsbeschlusses sollen nun unabhängig von einer Förderung weitere Geräte für die Schulen und Kitas angeschafft werden. Die Verwaltung hat Angebote eingeholt und für die Schulen 70 Messinstrumente bestellt, die die Luftgüte anzeigen und bei schlechter Luftqualität ein farbliches und eventuell zusätzlich ein akustisches Signal geben, dass es Zeit zum Lüften ist. In den Unterrichtsräumen aller Uetzer Schulen lassen sich nach Angaben der Verwaltung alle Fenster zum Durchlüften öffnen. Für die Kindertagesstätten werden 60 Warngeräte geordert.

Geräte werden in den Ferien geliefert

„Die Geräte werden noch in den Sommerferien geliefert und von den Hausmeistern in den Räumen installiert“, schreibt Mailin Weiser aus dem Team Schule, Sport und Kultur in einer Informationsdrucksache für die Ratsmitglieder. Nach den Ferien sollen in den Schulen neben den Klassen- und Fachunterrichtsräumen auch die Mensen sowie die Aufenthaltsräume für die Schüler im Schulzentrum, die sogenannten Freiräume, mit solchen Messinstrumenten ausgestattet sein. In den Kindertagesstätten werden die Gruppen- und Speiseräume damit ausgerüstet.

Lesen Sie auch Uetze stellt Zehnjahresprogramm für Einbau stationärer Luftfilter auf

Keine Geräte sind für die Toiletten und die Flure vorgesehen. „Kinder halten sich dort nicht dauerhaft auf. Außerdem muss ich da sowieso eine Maske tragen“, erläutert Frank Hacke, Leiter des kommunalen Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof. In der Agora ist eine stationäre Lüftungsanlage installiert, die Frischluft zuführt.

Förderung von Raumlüftern wird geprüft

Der Rat hatte im Juli die Verwaltung aufgefordert, die Fördermöglichkeiten für die Anschaffung mobiler Luftfilter zu prüfen. Der Bund hat 200 Millionen Euro für die Verbesserung des Infektionsschutzes bereitgestellt. An der Förderung sollen sich die Länder beteiligen. Bund und Länder müssen sich allerdings noch abstimmen. „Geplant ist nach aktuellem Kenntnisstand, dass die Förderrichtlinie des Landes direkt nach den Sommerferien veröffentlicht werden soll“, berichtet Weiser. Weil die endgültigen Förderkriterien noch nicht vorliegen, könne die Verwaltung noch keine Empfehlung zum Kauf mobiler Luftfilter abgeben.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller