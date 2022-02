Dollbergen

Ein neues Feuerwehrhaus, ein Schulumbau und eine Park-and-Ride-Anlage: Der neue Ortsbürgermeister von Dollbergen, Till Schumann, freut sich über die Entwicklung des Ortes. „Wir sind in Dollbergen ganz zufrieden“, sagt er beim Spaziergang durch den Ort.

Noch ist der Gebäudekomplex teilweise eine Baustelle. Die Sanierung des Schultrakts ist abgeschlossen. Die neue Kindertagesstätte mit Familienzentrum steht. Restarbeiten müssen die Handwerker noch im Verbindungstrakt mit Mensa und Aula zwischen Grundschule und Kita erledigen.

Die Fertigstellung hat sich zwar verzögert – unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Aber: „Das Gebäude sieht gut aus“, schwärmt Schumann. Noch besser werde es von der Ackersbergstraße aus aussehen, wenn wie geplant eine Hecke vor dem Verbindungstrakt gepflanzt werde. Während der mehrjährigen Bauzeit sind die Kosten auf rund elf Millionen Euro gestiegen. „Es ist ordentlich teuer geworden. Aber es ist eine Investition in die Zukunft“, sagt der Dollberger.

Grundschüler können in der Schule Mittag essen

Lobende Worte findet er für das Familienzentrum. Es werde Beratungsangebote für junge Familien und Alleinerziehende machen. Ein Fortschritt sei auch die Mensa. Jetzt könnten Grundschüler in der Schule zu Mittag essen. „Das ist eine tolle Sache“, sagt Schumann.

Diese Pferdeweide soll zum Baugebiet am See werden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Der Weg von der Schule zur neuen Park-and-Ride-Anlage führt am geplanten Baugebiet am See und am Neubaugebiet südlich des Birkenwegs vorbei. Der Bebauungsplan für das kleine Baugebiet am See auf der Ostseite der Ackersbergstraße ist seit dem vorigen Sommer in Kraft. Die Bautätigkeit hat aber noch nicht begonnen.

Die Bauplätze südlich des Birkenwegs waren schnell vergriffen. Aus Schumanns Sicht ist Dollbergen ein beliebter Wohnort, weil es dort ruhig zugeht. Es gebe viele Spaziermöglichkeiten. Die Einwohner könnten schnell in die Natur gelangen. „Man ist aber auch schnell in der Stadt“, fügt er hinzu. Ein Problem bei der Ausweisung weiterer Baugebiete sei, dass die Gemeinde auch dafür die Infrastruktur – insbesondere eine ausreichende Zahl an Kitaplätzen – vorhalten müsse.

Kleine Mietwohnungen fehlen

Bei der Planung neuer Bauflächen müsse der Gemeinderat künftig darauf achten, dass auch Mietwohnungen gebaut werden, sagt Schumann. „Wenn junge Leute nach der Schulzeit und der Ausbildung nicht mehr bei den Eltern wohnen wollen, ziehen sie weg, weil sie keine kleine Wohnung finden“, erläutert der Ortsbürgermeister.

Im Frühherbst vorigen Jahres hat die Region Hannover die 133 neuen Parkplätze an der Ladestraße in der Nähe des Bahnhofs freigegeben. Platz ist noch für rund 90 weitere Abstellplätze. „Viele Pendler aus dem Peiner Raum parken hier und steigen in den Zug ein, um nach Hannover zu fahren“, erzählt Schumann. Bisher hätten Fahrgäste der Bahn mit ihren Autos die Berliner Allee und die Seitenstraße zugeparkt. Nun müsse man abwarten, wie die neue Park-and-Ride-Anlage angenommen werde. Falls Pendler weiterhin ihre Autos auf der Berliner Allee und den Nachbarstraßen abstellen, müsse die Gemeinde eventuell ein Parkverbot anordnen.

Die neue Bike-and-Ride-Anlage am Dollberger Bahnhof ist noch Baustelle. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Nach Schumanns Worte hätte es der Ortsrat gern gesehen, wenn beim Bau der Park-and-Ride-Anlage auch Ladesäulen für Elektro-Autos aufgestellt worden wären. „Wir sind stolz darauf, dass die Eichen an der Ladestraße erhalten geblieben sind“, sagt der Ortsbürgermeister. Im Sommer sähen die Laubbäume schön aus. Damit kein Baum gefällt werden musste, wurde die Zufahrt zur Park-and-Ride-Anlage verlegt. Eine Bike-and-Ride-Anlage soll die veralteten Fahrradständer an der Bahnstation ersetzen. Sie ist derzeit noch Baustelle.

Das ist Till Schumann Till Schumann ist der jüngste Ortsbürgermeister in der Gemeinde Uetze. Der 26 Jahre alte Junggeselle lebt seit seiner Geburt in Dollbergen. Seit 2016 arbeitet er im Ortsrat. Nach der Kommunalwahl 2016 wählten die Ortsratsmitglieder den Sozialdemokraten zum Ortsbürgermeister. Sein Geld verdient Schumann als Montagewerker bei einem Autokonzern in Hannover. Weil die Kommunalpolitik viel Zeit in Anspruch nimmt, hat er nach eigenen Worten nur ein Hobby: Sport. Zum Schwimmen fährt er nach Hänigsen ins Freibad. Er ist Mitglied der DLRG-Gruppe Hänigsen. fs

„Blaues Haus ist ein Stück Geschichte“

Schumanns nächstes Ziel liegt am anderen Ende des Ortes an der Alten Dorfstraße: das Blaue Haus. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg als Behelfsschule gebaut worden. Zeitweilig war es ein Jugendheim. Von März 2016 bis Anfang 2017 brachte die Gemeinde dort Flüchtlinge unter. Seit 2018 steht das Holzhaus unter Denkmalschutz. „Es stellt ein Stück Geschichte dar“, stellt Schumann fest.

Till Schumann (links) unterhält sich mit Friedrich-Wilhelm Schiller über die geplante Sanierung des Blauen Hauses. Quelle: Privat

Daher freut sich der Ortsbürgermeister darüber, dass der Heimatverein das Gebäude für rund 300.000 Euro sanieren will. Der Verein habe eine Förderung bei mehreren Stellen beantragt und wolle viel in Eigenarbeit leisten, berichtet Schumann. Da werde jede helfende Hand gebraucht.

„Ein heiß umstrittenes Thema“ ist in Dollbergen die Erneuerung der Alten Dorfstraße östlich des Moorwegs. Anlieger befürchten, dass sie höhe Straßenausbaubeiträge zahlen müssen. „Meiner Meinung nach muss die Straße gemacht werden“, sagt Schumann. Er wisse, dass er sich mit der Aussage nicht unbedingt Freunde mache. Der Ortsrat nehme die Sorgen der Anwohner ernst. Daher habe das Gremium empfohlen, zu prüfen, ob man nicht auf den Bau eines neuen Parkstreifens verzichten könne, um Kosten zu sparen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller