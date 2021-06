Der Umbau des Schulgebäudes in Uetze-Dollbergen wird geradezu zu einer unendlichen Geschichte. Wieder zeichnen sich Verzögerungen bei den Bauarbeiten ab. Denn es gibt Engpässe bei der Lieferung von Baumaterial.

Der Umbau der Schule in Dollbergen dauert erneut länger als geplant

