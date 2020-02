Uetze

Die Außensportanlage für das Uetzer Schulzentrum ist in die Jahre gekommen. „Sowohl die wirtschaftliche als auch die technische Lebensdauer der Anlage ist deutlich überschritten“, verweist die Verwaltung auf deren Sanierungsbedürftigkeit. Der Schulträger, in diesem Fall die Gemeinde, hat die Pflicht, die baulichen Anlagen für einen ordnungsgemäßen Unterricht zur Verfügung zu stellen. Am Dienstag, 18. Februar, berät der Ratsausschuss für Schule, Sport und Kultur über die Erneuerung der Leichtathletikanlage – eine Investition von rund 952.000 Euro.

Gebaut wurde der erste Rasenplatz für den Schulsport in den Jahren 1964 und 1965. Zur selben Zeit entstand auch die Leichtathletikanlage. Sie ist inzwischen in einem so desolaten Zustand, dass gegenwärtig nur noch sechs der ehemals acht 400-Meter-Bahnen mit Aschebelag sowie eine improvisierte Weitsprunggrube genutzt werden können. „Alle übrigen ursprünglich vorhandenen Anlagen für Hochsprung, Stabhochsprung, Diskus- und Hammerwurf, Speerwurf, Weit- und Dreisprung, Kugelstoßen sowie Hindernislauf mit Wasserbecken sind seit Jahren nicht mehr vorhanden“, heißt es in der Bestandsaufnahme der Gemeindeverwaltung.

Sportabitur ist seit Jahren nicht möglich

Auf die Sportanlage angewiesen sind das Gymnasium Unter den Eichen und die Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) mit zusammen rund 1300 Schülern. Die Sportlehrer nutzen den Platz trotz seiner Defizite. „Was wir machen können, ist Schlagball-Weitwurf, Weitsprung, Ausdauerlauf und Sprint“, sagt Robert Lohrie, Fachbereichsleiter Sport an der AWG. Für die Ausrichtung von Bundesjugendspielen reiche die Anlage nicht.

Das ist die improvisierte Weitsprunggrube. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Auch das Gymnasium macht zwar Sportunterricht auf der Anlage, verzichtet aber ebenfalls auf Bundesjugendspiele. „Wir machen mit den Schülern stattdessen jedes Jahr drei Sporttage in der Halle“, sagt Uwe Salomo, Fachbereichsleiter Sport am Gymnasium. Abiturprüfungen im Sport sind ebenfalls nicht möglich. „Wir können nie das Abitur in Sport abnehmen“, sagt Schulleiterin Andrea Wundram. Salomo erklärt warum: „Die für gute Abiturnoten erforderlichen Leistungen sind auf der Anlage nicht zu erreichen.“

Komplette Leichtathletikanlage geplant

Beide Fachbereichsleiter begrüßen es, dass nun endlich etwas passiert. Die Gemeinde hat sie in den Planungen für die neue Anlage miteinbezogen. Entstehen soll eine Leichtathletikanlage für den Schul- und Breitensport – nach DIN 18035 als Kampfbahn Typ C – mit folgenden Anlagen: vier Kreisbogenbahnen à 400 Meter, sechs Einzelbahnen (110 Meter) für Sprint und Hürdenlauf, eine Hochsprung-, eine Speerwurf- und eine Kugelstoßanlage sowie eine kombinierte Anlage für Weit- und Dreisprung. Die Lauf- und die Anlaufbahnen bekommen einen Kunststoffbelag.

Die Laufbahnen sind an vielen Stellen mit Moos bedeckt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Noch gibt es keinen Termin für den Baubeginn

Darüber hinaus ist geplant, die beiden Rasenplätze mit einer automatischen Beregnungsanlage auszustatten, damit diese in den Abend- und Nachtstunden gewässert werden können. Erreicht werden soll damit dreierlei: ein geringer Wasser- und Stromverbrauch, eine Reduzierung des Personalaufwands von rund 430 Stunden pro Jahr sowie tagsüber ein ungestörter Trainingsbetrieb.

Wenn die Anlage fertig ist, kann sie auch von den Vereinen genutzt werden. Denn im Gemeindegebiet mit rund 20.300 Einwohner gibt es keine weitere Möglichkeit, Leichtathletik zu betreiben. Hakendings gibt es noch nicht einmal einen Termin für den Baubeginn. Die Verwaltung will einen Förderantrag beim Land stellen. Ob Uetze Geld aus dem Fördertopf für den Sportstättenbau bekommt, entscheidet sich im Herbst 2020. Erst danach sollen die weiteren Planungsleistungen in Auftrag gegeben werden, heißt es in der Vorlage.

Die öffentliche Sitzung des Fachausschusses am 18. Februar beginnt 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Von Anette Wulf-Dettmer