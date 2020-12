Dollbergen/Hänigsen

Die Schwarzen Bretter der beiden Ersu-Edeka-Supermärkte in Hänigsen und Dollbergen sind Sammelstelle für zahlreiche Gesuche und Angebote. Besonders in der Weihnachtszeit haben Interessenten auf unkompliziertem Weg die Gelegenheit, von Handarbeiten über Gebrauchtem bis hin zu Weihnachtsbaumtransporten zu finden.

„Die Zettel hängen etwa vier Wochen an dem Schwarzen Brett. Wir schauen regelmäßig, dass die Aushänge noch aktuell sind“, erklärt Geschäftsführer Cengiz Ersu. Neben privaten Angeboten hängen an den beiden Schwarzen Brettern auch Aushänge von Dienstleistern und Gastronomen, die beispielsweise ihre Weihnachtsmenüs zum Abholen anbieten.

Hannah und Ulrike Koch stricken Socken auf Bestellung

Zwischen den Aushängen finden Interessenten auch das Angebot von Hannah Koch und ihrer Mutter Ulrike. Die beiden bieten über das Schwarze Brett in Dollbergen selbst gestrickte Socken und Stulpen und recycelte Kerzen an. Die 25-jährige Hannah lernte von einer Freundin das Stricken und begann mit ihrer Mutter Socken für die Verwandtschaft zu machen: „Irgendwann hatten wir dann alle versorgt und wollten aber weitermachen“, sagt sie. Seitdem hängen sie regelmäßig ihre Angebote an das Schwarze Brett in Dollbergen oder legen ihre Socken bei der Bäckerei in Dollbergen aus.

Aktuell seien zwar alle Socken verkauft, aber Interessenten könnten sie auch auf Bestellung bei ihr und ihrer Mutter kaufen. Die recycelten Kerzen habe sie als Kind immer mit ihrem Opa aus Kerzenresten hergestellt, sagt Hannah. Mit dem Verkauf der Socken und Stulpen habe sie die Idee gehabt, wieder Kerzen selbst zu machen.

Familie sucht Einfamilienhaus über Schwarzes Brett

Neben Gestricktem und Gastronomieangeboten gibt es auch Gesuche. Eine Familie sucht beispielsweise ein Grundstück oder Einfamilienhaus und bittet um Hilfe bei der Suche. Und am Schwarzen Brett in Hänigsen gestalteten zwei Mädchen einen bunten Aushang. Die beiden suchen einen Hund, zum Spazieren gehen.

Käufer und Verkäufer finden die Aushängezettel für ihr Angebot oder Gesuch an den Schwarzen Brettern oder können selbstgestaltete Zettel anhängen. Betriebe dürfen außerdem, nach Rücksprache mit dem Markt, Flyer vor dem Schwarzen Brett auslegen oder ihr Gesuch ebenfalls an die Pinnwand hängen.

