Dollbergen

Die Polizei Uetze hofft auf Zeugenhinweise zu einem Fahrraddiebstahl am Dollberger Bahnhof. Ein 19-Jähriger aus Dollbergen hatte am Dienstag um 7.45 Uhr sein schwarzes Herrenfahrrad des Herstellers FabricBike am Fahrradständer abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als der junge Mann am nächsten Tag um 9.45 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad, das übrigens nicht mit einer Gangschaltung ausgestattet ist, verschwunden. Wer Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Rads geben kann, den bittet die Polizei, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer