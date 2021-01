Schwüblingsen

In Schwüblingsen werden Fahrzeugführer, die mit Tempo 30 auf der Beerbuschstraße durch die Uetzer Ortschaft fahren, mit einem grünen Lächeln belohnt. Die neue Geschwindigkeitsmessanlage haben die Schwüblingser nicht nur selbst installiert und zuvor alle Genehmigungen eingeholt, sondern auch finanziert. 1000 Euro hat die Bürgerwind Schwüblingsen-Arpke GmbH & Co.KG gespendet, weitere 2500 Euro haben die Dorfbewohner gegeben. Das berichtet Ortsbürgermeister Eike Dralle.

Hintergrund der Eigeninitiative: Im Frühjahr 2019 mussten die Tempo-30-Schilder auf der Beerbuschstraße abgebaut werden, obwohl sich an der Straße der örtliche Kindergarten befindet. Als ersten Schritt, um den Verkehr auf ihrer viel befahrenen Durchgangsstraße wieder zu verlangsamen, haben die Schwüblingser im Herbst 2020 Transparente an Gartenzäunen aufgehängt, die Auto- und Lastwagenfahrer darum bitten, freiwillig das Tempo zu reduzieren.

Anzeige

Hier nähert sich ein Sprinter, er ist mit mehr als Tempo 50 unterwegs. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Jetzt steht die Geschwindigkeitsmessanlage, die über ein Solarmodul mit Strom versorgt wird an der Beerbuschstraße in Höhe der Einmündung der Straße An der Kapelle. Sie hat drei Anzeigenvarianten: Rotes Gesicht mit heruntergezogenen Mundwinkel bedeutet, dass man schneller als 50 Stundenkilometer unterwegs ist. Blinkt ein gelbes Gesicht mit geradem Mund, liegt das Fahrtempo zwischen 31 und 50. Lächelt dem Fahrer oder der Fahrerin ein grüner Smiley entgegen, dann fährt der- oder diejenige höchstens 30.

Die neue Geschwindigkeitsmessanlage in Schwüblingsen ist in Betrieb. Dieses Auto fährt zwischen 31 und 50 Stundenkilometer. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Am Freitagmittag herrscht auf der Beerbuschstraße reger Verkehr. Das Display der Anlage, die Dralle „Lächel-Anzeige“ nennt, zeigt alle drei Varianten, besonders häufig das blinkende gelbe Gesicht. Ein Sprinter-Fahrer bekommt sogar rot gezeigt.

Zweite Messanlage wird bald aufgestellt

Für eine zweite Anlage, sie soll am Ortseingang aus Richtung Schwüblingser Kreisel aufgestellt werden, haben die Schwüblingser das Geld bereits zusammen. 1200 Euro sind laut Dralle von der ersten Sammlung noch übrig. „Und wir haben die Zusage von Schwüblingsern, dass sie die Differenz zum Kaufpreis von rund 2300 Euro ausgleichen werden“, sagt der Ortsbürgermeister. „Für diese Anlage warten wir noch auf die Genehmigung beziehungsweise die Vereinbarung mit der Region Hannover.“

Von Anette Wulf-Dettmer