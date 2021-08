Schwüblingsen

Pünktlich um 9.30 Uhr kommen die ersten Kinder mit ihren Eltern auf dem Mitmachhof in Uetze-Schwüblingsen an. Auf einem Paddock stehen Pferde und Ponys, Hühner laufen hin und her. Einen Vormittag lang können die jungen Gäste das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen mit allem, was dazugehört. Hofbetreiberin Claudia Königsmann bietet während der Sommerferien mehrere Aktionen für Sechs- bis Elfjährige an.

„Ich möchte ein großes Pferd“, sagt die neunjährige Eleyna. Sie und ihre Schwester Pauli sind zwei der Kinder, die während der Sommerferien einen Vormittag auf den Hof kommen. Beide sind voller Vorfreude aufs Reiten. Doch bevor sie aufsteigen dürfen, gibt es noch einiges zu tun: „Abäppeln und Putzen gehören zum Reiten dazu“, erläutert Königsmann, während die Kinder mit Mistgabel und Schubkarre die Pferdeäpfel auf dem Paddock, dem Auslauf der Tiere, einsammeln.

In der Strohburg gibt es viele Verstecke

„Die meisten der Kinder haben kaum Erfahrung mit Pferden“, sagt Königsmann. Deswegen müssen sie und ihre Kolleginnen beim Putzen der Pferde erst einmal die einzelnen Bürsten und Striegel erklären und zeigen, wie man richtig die Hufe auskratzt. Eine Haflingerstute und zwei Schimmelponys stehen ruhig an ihren Anbindeplätzen, während die Kinder mit der Fellpflege beginnen. „Die hat sich heute extra hübsch gemacht“, scherzt Königsmann über eines der Ponys, das nach dem morgendlichen Wälzen große dunkle Flecken auf dem weißen Fell hat.

Nach dem Putzen geht es los. Je nach Wetter unternehmen die Kinder mit den Pferden einen geführten Ausflug oder gehen auf den Reitplatz. Die Kinder, die kein großes Interesse an Pferden haben, können sich währenddessen auf einer riesigen Strohburg austoben. Was von außen aussieht wie eine große Strohwand, ist in Wirklichkeit ein Erlebnisort mit dunklen Wegen, Verstecken und zahlreichen Klettermöglichkeiten. Außerdem gibt es einen kleinen Sandplatz mit Spielzeugbagger und Kettcars.

Wer will sich ein Holzschwert bauen?

Während die Kinder in der Strohburg toben und auf dem Reitplatz ihre Runden drehen, bereitet Königsmann die nächsten Aktionen vor. Wer Lust hat, kann sich sein eigenes Holzschwert basteln. Mit Schleifpapier bearbeiten die Kinder das Holz, bis es sich angenehm anfassen lässt. Dann müssen sie noch Schwert und Griff mit Nägeln und Hammer zusammenbauen. „So etwas habe ich noch nie gemacht“, sagt der siebenjährige Elia und zeigt stolz sein selbst gebautes Schwert.

Kinder stellen eigenes Kräutersalz her

Auf einem anderen Tisch hat Königsmann Salz, Pfeffer und verschiedene Gewürze in großen Mengen sowie Mörser und Stößel bereitgestellt. Der hofeigene Kräutergarten bietet unter anderem Oregano, Koriander, Bohnenbergkraut und Schnittlauch. Die Kinder dürfen die Kräuter selbst pflücken und anschließend mit Salz und Pfeffer zu ihrem eigenen Kräutersalz vermischen. Königsmann hilft bei den richtigen Mengenverhältnissen und gibt Tipps. „Am besten macht ihr das im Stehen, dann habt ihr mehr Kraft beim Mörsern“, erläutert sie.

Insgesamt drei Stunden dauert der landwirtschaftliche Ferienspaß. Bis zum Ende der Sommerferien können Kinder noch mehrere Vormittage im August auf dem Mitmachhof verbringen: am 2., 3., 4., 9., 10., 23. und 24. des Monats.

