„Klein, aber fein“: Mit diesem Satz charakterisiert Eike Dralle, seit zehn Jahren Ortsbürgermeister in Schwüblingsen, sein Heimatdorf. Bei einem Spaziergang durch die kleinste der Uetzer Ortschaften zeigt der Kommunalpolitiker deshalb zwar die anstehenden Aufgaben, vor allem aber hebt er die Schönheiten des Dorfs hervor. So sehr, dass die Redaktion nach dem Spaziergang an einem nebligen Morgen noch einmal bei Sonnenschein die Fotos wiederholt.

Für den Rundgang wählt der 48-Jährige als Startpunkt die kleine Kapelle und den Weihnachtsbaum davor aus: Sichtbares Zeichen für die Dorfgemeinschaft, wie er findet. „Eigentlich schmücken wir seit Jahren immer am Sonnabend vor dem ersten Advent gemeinsam, wegen der Pandemie haben das die Familien nun separat übernommen“, sagt er. Von dort aus führt der Weg direkt zum Gasthaus Zur Post, das Sven Peterhänsel seit wenigen Monaten gepachtet hat. „Die Renovierung entwickelte sich immer mehr zu einer Sanierung“, sagt Dralle und fügt hinzu, dass Schwüblingsen damit sein Restaurant samt Saal – künftig auch mit Kleinkunstbühne – erhalte.

Seit Jahren schmückt die Dorfgemeinschaft den Weihnachtsbaum an der Kapelle – in diesem Jahr kamen die Familien coronakonform einzeln. Quelle: Antje Bismark

Wie eng das Dorf zusammenstehe, lasse sich exemplarisch an Peterhänsel sehen: Er biete Corona-Schnelltests für Gäste, aber auch für jene an, die kurzfristig einen Nachweis benötigen. Und natürlich teste der Travestiekünstler auch die Mitglieder des Schützenvereins, die dort trainieren – demnächst mit einer digitalen Anzeige.

„Wir brauchen eine Kita-Betreuung im Ort“

Die nächste Station des Rundgangs umfasst gleich zwei Themen, die den Ortsbürgermeister beschäftigen: Zum einen befindet sich eine Kita-Gruppe für Drei- bis Sechsjährige in der ehemaligen Schule. Und geht es nach dem Kommunalpolitiker, dann soll sich daran auch nichts ändern. „Wir brauchen die Betreuung vor Ort“, sagt er und ist froh, dass Pläne eines Umzugs in einen Neubau in Katensen vom Tisch sind. Denn viele Schwüblingser pendelten zur Arbeit und seien froh, über eine Kita vor Ort – das gelte auch für die zehn Vollerwerbslandwirte und ihre Familien.

Der Erhalt des Kindergartens in der einstigen Schule liegt Eike Dralle besonders am Herzen. Quelle: Antje Bismark

Mit Spannung blickt der Feuerwehrmann auf das Jahr 2022, wenn Schwüblingsen ein neues Fahrzeug erhält – dank einer Förderung durch die Region schneller als geplant. Dann besitzt das Dorf zwei Feuerwehrautos, das Gerätehaus, ohnehin viel zu klein für Neuanschaffungen, reicht damit nicht mehr. Deshalb ist Dralle froh, dass der Neubau bereits im Bedarfsplan steht. „Wir haben nur eine Toilette, keine Duschen, keine Umkleiden: Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt er.

Der Platz im Feuerwehrhaus reicht nicht mehr – ein Neubau folgt in den nächsten Jahren. Quelle: Antje Bismark

Infrastruktur muss ans Dorfleben angepasst werden

Vom Feuerwehrhaus geht es in die Straße An den Keimhäusern, wo Dralle sich zeitnah ein neues, kleines Baugebiet wünscht. Es sei gut, dass Schwüblingsen jetzt zum Dorfentwicklungskonzept gehöre – und dass die Planer jetzt die eine oder andere Idee, mitunter etwas wirr, strukturierten. Klar sei aber auch, dass das Dorf nicht stagnieren dürfe, um attraktiv zu bleiben. Dabei bilde das Baugebiet einen Bestandteil, aber vor allem auch die Infrastruktur. Dazu zählt der Ortsbürgermeister insbesondere die Anbindung aller Haushalte ans Glasfasernetz, für viele im Homeoffice während der Pandemie ein Muss, den Ausbau weiterer Radwege wie dem nach Dollbergen und dem geplanten nach Arpke und den Anschluss weiterer Häuser an die Hackschnitzelheizung mitten im Ort. Diese versorgt aktuell 85 Gebäude mit Nahwärme, etwa 20 kommen jetzt hinzu.

Auf dieser Fläche kann ein kleines Baugebiet entstehen – darauf hofft Ortsbürgermeister Eike Dralle in naher Zukunft. Quelle: Antje Bismark

Das ist Eike Dralle Seit seiner Geburt vor 48 Jahren lebt Eike Dralle in Schwüblingsen, seit zehn Jahren engagiert er sich ehrenamtlich als Bürgermeister des Dorfes mit etwa 600 Einwohnern. Aber nicht nur: Der verheiratete Vater zweier Kinder im Alter von zwölf und 15 Jahren ist unter anderem stellvertretender Schießsportleiter im ortsansässigen Schützenverein, Sicherheitsbeauftragter der Schwüblingser Ortsfeuerwehr und sitzt im Aufsichtsrat der Nahwärmegesellschaft. Beruflich arbeitet Dralle, der als Parteiloser auf der CDU-Liste kandidiert hat, als Sicherheitsingenieur bei der Autobahn GmbH des Bundes.

Und nicht zuletzt blickt Dralle beim Spaziergang auf die Ortsdurchfahrt. „Wir wünschen uns eine Mittelinsel an allen Ortseingängen, um den Autoverkehr zu bremsen“, sagt er. Darüber liefen aktuell die Gespräche, doch die Schwüblingser als Dorfgemeinschaft wollen nicht untätig auf ein Ergebnis warten. Und so haben sie Geld für eine Tempomessanlage gesammelt. „Eigentlich wollten wir nur eine kaufen“, sagt der Ortsbürgermeister und sagt dann mit Stolz und sichtbarer Freude: „Am Ende hatten wir so viel Geld, dass es für zwei gereicht hat.“ Diese hängt er nun auf mit seinen Mitstreitern, an ganz unterschiedlichen Stellen im Dorf – nach Absprache, denn die klappt in Schwüblingsen ganz unkompliziert.

