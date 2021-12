Schwüblingsen

Unverletzt haben ein 20-jähriger Autofahrer aus Lehrte und sein jüngerer Beifahrer am Dienstag gegen 23.25 Uhr einen Unfall überstanden: Der junge Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem Ford Fiesta auf der Kreisstraße 125 in Richtung Schwüblingsen unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Die Fahrbahn war zu dieser Zeit glatt, sodass der Fahrer möglicherweise die Geschwindigkeit nicht richtig angepasst hatte.

Er drehte sich mit seinem Wagen auf der Straße, anschließend prallte das Auto gegen einen Baum und wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Zudem informierte die Polizei die Straßenmeisterei wegen der Schäden entlang der Strecke. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Antje Bismark