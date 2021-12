Schwüblingsen

Zielstrebig läuft Familie Kroll den kleinen Feldweg am Ende der Straße Zum Waldsportplatz in Schwüblingsen entlang. Ihr Ziel ist die Weihnachtsbaumplantage der Familie Pribbernow. Vater Thorsten, Mutter Jule und Sohn Bernie wollen an diesem Sonnabend gemeinsam den Weihnachtsbaum des Jahres 2021 schlagen. Zusammen mit ihren Nachbarn und ausgestattet mit Gummistiefeln und allerhand Sägen laufen sie am Verkaufsstand vorbei und stehen inmitten von tausenden Nordmanntannen und einigen Fichten.

Für die Familie ist der Besuch in Schwüblingsen eine Premiere. Im vergangenen Jahr sind sie nach vielen Jahren Leben in Hannover aufs Land nach Katensen gezogen. „In Hannover hatten wir nie einen Weihnachtsbaum, da wir sowieso immer bei der Familie waren“, erzählt Vater Thorsten Kroll. Der bloße Kauf eines Baumes bei einem Händler stand nicht zur Wahl. „Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, wollen wir raus in die Natur und einen Familienausflug draus machen.“

Beim Sägen trieb es Thorsten Kroll Schweißperlen auf die Stirn. Quelle: Niklas Borm

Eine Nordmanntanne soll es werden

Doch trotz genauer Vorstellungen, wie die Tanne aussehen soll, ist die Wahl des passenden Baums gar nicht so einfach. „Unten soll er ruhig ausladend sein und insgesamt einigermaßen gerade“, beschreibt Jule Kroll den perfekten Baum. Außerdem solle es möglichst eine Nordmanntanne sein – die nadelt weniger. Das Problem: Schon auf den ersten 100 Metern erfüllen viele Bäume das Wunschprofil. Als ein Nachbar der Familie Kroll direkt beim ersten Baum die Säge anlegt, bekommt er von Thorsten Kroll noch einen Tipp mit Augenzwinkern – man nehme niemals gleich den ersten Baum. Wenige Minuten später bereut er seine Worte: Sohn Bernie hat ebenfalls den ersten angesteuerten Weihnachtsbaum der Krolls zum Fällen freigegeben. „Das ist eigentlich zu einfach, hier stehen so viele Tannen“, sagt Vater Thorsten und lacht.

Jedes Jahr werden es mehr Tannen am Rande von Schwüblingsen. Seit dem Start des Weihnachtsbaumschlagens vor drei Jahren kommen jährlich mehr Kunden zum Feld der Familie Pribbernow, um den Weihnachtsbaum direkt aus der Region zu bekommen. Es gibt sie in jeder Form und Größe. 2018 ließen die Pribbernows nur an einem Wochenende Menschen auf die zweieinhalb Hektar großen Plantage, im Jahr darauf an zwei und in diesem Jahr läuft der Verkauf schließlich an drei Wochenenden zwischen dem zweiten und vierten Advent. „Es ist überwältigend, wie viele Leute kommen“, sagt Hannes Pribbernow zufrieden.

Der 25-Jährige Student der Agrarwissenschaften wird im nächsten Jahr den Hof in Arpke übernehmen und legt schon heute ein besonderes Augenmerk auf das Geschäft mit den Tannenbäumen. Die Kunden hätten an den Verkaufsständen in der Region immer gefragt, wo die Bäume herkämen. Also entschieden sie sich gemeinsam, die Kunden fortan auf dem Feld selbst Hand anlegen zu lassen.

An der Wand wird die Größe der Tanne bemessen. Für diese Tanne muss Thorsten Kroll 40 Euro zahlen. Quelle: Niklas Borm

Wahl fällt auf einen Baum mit Makeln

Dem entgeht schließlich auch Thorsten Kroll nicht. Der 37-Jährige greift nach intensiven Diskussionen mit seiner Frau Jule zur Säge, geht auf die Knie und setzt am Stamm an. Ein buschiger Baum mittlerer Höhe ist es geworden. Die Zweige bieten viel Platz, um Christbaumkugeln anzuhängen. Ausschlaggebend war an diesem Tag die passende Größe des Baumes. Dafür drückt die kleine Familie bei dem einen oder anderen Makel das Auge zu. „Er ist ein wenig schief und eine Seite ist nicht ganz so buschig“, befindet Mutter Jule. „Aber was soll’s, wir Menschen sind auch nicht perfekt, warum soll es dann der Baum sein.“ Die Lösung liege sowieso schon auf der Hand: Die unschöne Seite würden sie zu den Nachbarn drehen. Dafür erntet Familie Kroll böse Blicke aus 50 Metern Entfernung.

Fünf Minuten später schreit Thorsten Kroll „Baum fällt“. Mit Schweißperlen versehen, aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht steht er auf. „Puh das war anstrengend“, sagt er. Der Stamm erwies sich als massiver als gedacht. Dann packen Frau Jule und Sohn Bernie mit an, um den Baum gemeinsam zur Messstelle am Ausgang zu bringen.

Vor der Abfahrt wurde die Tanne von Hannes Pribbernow mit einem Netz gesichert. Quelle: Niklas Borm

Der Preis bemisst sich an der Größe des Baumes. Deswegen verlangt Hannes Pribbernow 40 Euro für die Nordmanntanne. Verhandelt wird auf der Plantage nicht. Der Preis steht für Familie Kroll aber auch nicht im Vordergrund. „Weihnachten ist nur einmal im Jahr, deshalb schlägt die Optik den Preis“, sagt Vater Thorsten. Schnell noch den Baum durch das Netzgerät schieben und in den Kofferraum laden, dann geht es für die Familie zurück nach Katensen. „Der kommt jetzt erstmal in den Schuppen“, sagt Jule Kroll. Den Tannenbaum stellen sie erst in den nächsten Tagen auf und schmücken dann zum ersten Mal zusammen.

Von Niklas Borm