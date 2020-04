Uetze

Am 8. Mai 1945 hat die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Für die Einwohner in den Orten der heutigen Gemeinde Uetze ging der Zweite Weltkrieg bereits am 12. April 1945 mit dem Einmarsch der Alliierten in die Dörfer zu Ende. Noch einen Tag zuvor drohte Schwüblingsen in Schutt und Asche geschossen zu werden.

In seinem Buch „Kindheitserinnerungen von 1937 bis 1952“ schreibt der Schwüblingser Ernst Fricke: „Die Front rückte näher, Geschützdonner war schon von Weitem zu hören. Deutsche Truppen in Rückwärtsbewegung besetzten Schwüblingsen, um eine Verteidigungslinie aufzubauen.“ Die Soldaten hätten drei Panzerabwehrkanonen im Dorf in Stellung gebracht. Neun Panzer hätten einsatzbereit auf der Straße Lahkamp gestanden.

Anzeige

Ein friedliches Bild gibt die Straße Lahkamp in Schwüblingsen heute ab. Ganz anders sah es dort am 11. April 1945 aus. Dort standen neun gefechtsbereite deutsche Panzer. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Amerikaner besetzen Schwüblingsen

Der damaligen Bürgermeister Otto Hiete habe darum gebeten, dass das Militär sofort abziehen möge, um eine Katastrophe zu verhindern, berichtet Fricke. Man habe Hiete mit Erschießen wegen Wehrkraftzersetzung gedroht. In der Nacht seien die deutschen Soldaten dann doch abgezogen. „Am nächsten Tag, es war der 12. April 1945, atmete man erleichtert auf. Schon gegen Mittag waren die Amis da. Sie besetzten das ganze Dorf mit Panzern und schweren Fahrzeugen“, erinnert sich Fricke.

Lesen Sie auch: Kriegsberichte aus erster Hand: Schüler befragten ihre Großeltern

Nach der Uetzer Ortschronik besetzten die Amerikaner auch widerstandslos die Ortschaft Uetze. Mehrere Einwohner hätten vor dem Einmarsch weiße Laken aus den Fenstern gehängt, berichtet die Chronistin Dorothea Kaduke. Da sei plötzlich ein Auto der SS-Kampfgruppe Wiking aufgetaucht. Die SS-Männer hätten die weißen Tücher heruntergerissen. Die Uetzer hätten die Mitglieder der Kampfgruppe beschimpft. Diese seien abgezogen und hätten den Amerikanern Uetze überlassen. „Alles, was dann geschah, vollzog sich friedlich“, schreibt Radtke.

Soldaten kommen bei Kämpfen im Burgdorfer Holz ums Leben

Am Tag zuvor war es zu Gefechten zwischen Amerikanern und Deutschen im Burgdorfer Holz gekommen. Verlässliche Zahlen, wie viele Menschen dabei insgesamt ums Leben kamen und verletzt wurden, gibt es nicht. 21 Verwundete wurden laut der Hänigser Ortschronik ins Sanitätsdepot der Wehrmacht auf dem Muna-Gelände bei Hänigsen gebracht. „Auf dem Burgdorfer Friedhof wurden in den folgenden Tagen sieben, auf dem Hänigser neun und dem Altmerdingser ein Opfer der Kämpfe beerdigt“, schreibt der Hänigser Historiker Ralf Bierod.

In den letzten Kriegstagen waren mehrere Tausend russische Kriegsgefangene in Westdeutschland in Marsch gesetzt worden, um sie vor der heranrückenden Front zu verlegen. „Riesige Kolonnen, Tausende russische Kriegsgefangene aus Paderborn kommend, zogen durch unser Dorf“, erinnert sich Fricke. Deutsche Wachsoldaten hätten „diese armen Gestalten“ auf Fahrrädern begleitet. Sie hätten die Gefangenen, die sich mit etwas Essbarem versorgen wollten, rücksichtslos erschossen. So auch drei russische Soldaten, die einer Schwüblingserin einen Korb Kartoffeln entrissen hätten. Sie wurden auf dem Schwüblingser Friedhof begraben. Weitere Gefangene wurden im Wald Hüttewinkel zwischen Schwüblingsen und Katensen erschossen.

Auf den Grabsteinen der drei erschossenen Kriegsgefangenen, die auf dem Schüblingser Friedhof bestattet sind, steht: "Unbek. russ. Soldat". Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Fremdarbeiter ziehen durch Uetze

Nach den Worten des früheren stellvertretenden Uetzer Ortsbürgermeisters Otto Bode kam außer den ausgemergelten russischen Gefangenen am 7. April 1945 auch eine Gruppe osteuropäischer Fremdarbeiter durch seinen Heimatort. „Ich habe sie auf der Kaiserstraße gesehen“, erzählt Bode. Ihre Habseligkeiten hätten sie auf einem Tischlerwagen hinter sich hergezogen. Auf dem Wagen hätten sie eine weiße Fahne gehisst.

Trotz Fliegeralarms seien sie weiter in Richtung Gifhorn gezogen. Auf der Kreuzung Gifhorner/Benroder Straße habe eine Bombe genau den Tischlerwagen getroffen. Die Fremdarbeiter seien ums Leben gekommen, berichtet Bode. Wie viele es waren, wisse er nicht. „Das war die einzige Bombe, die in Uetze gefallen ist“, sagt der ehemalige Ortsbürgermeister Hartmut Schulte.

Die Gräber der Fremdarbeiter, die bei einem Bombenangriff am 7. April in Uetze ums Leben kamen, befinden sich auf dem Uetzer Friedhof. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Hingegen wurde Dollbergen während des Kriegs immer wieder bombardiert. Ziele waren die Raffinerie der Gasolin und der Bahnhof. Der schwerste Angriff erfolgte am 5. August 1944. An dem Tag fanden zwölf Menschen den Tod. Am 9. April 1945 warfen die Alliierten das letzte Mal Bomben auf die Gasolin und den Bahnhof.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller