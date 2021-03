Schwüblingsen

Alljährlich beteiligt sich in der Uetzer Ortschaft Schwüblingsen die Jagdgenossenschaft gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft und den Jagdpächtern an der großen Müllsammelaktion Der große Rausputz des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha. Carsten Fricke, Vorsitzender Jagdgenossenschaft, weist darauf hin, dass die Sammlung in diesem Jahr wegen der derzeitigen Pandemie in anderer Form stattfindet und die Corona-Regeln eingehalten werden müssen.

Es werde in diesem Jahr keine Gruppen an den Wegrändern Abfälle einsammeln. Stattdessen dürfen nur Einzelpersonen und Familien unterwegs sein. Sie sollen ausreichend Abstand zu anderen Sammlern einhalten. Mitglieder der Whatsapp-Gruppe der Dorfgemeinschaft können eine Karte der Gemarkung Schwüblingsen einsehen. Auf dieser Karte sind die Wege eingezeichnet, die bereits gesäubert wurden, und auch die Wege, an denen vermutlich noch Müll liegt.

Aha holt Müllsäcke ab

Rote Aha-Müllsäcke liegen bis Sonntag, 21. März, in der alten Bushaltestelle auf dem Hof des Ortsbürgermeisters Eike Dralle, An der Kapelle 7, aus. Dort können die Sammler auch bis Sonntag die gefüllten Säcke abgeben. Aha wird sie dort abholen. Nach Frickes Worten müsse in diesem Jahr das gemütliche Beisammensein der Helfer wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen.

Fricke ärgert sich besonders über einen großen Abfallhaufen am Sandbergweg. Dort hat jemand Sperrmüll abgekippt. Er habe dafür kein Verständnis, weil man zum Beispiel auf der ehemaligen Deponie bei Burgdorf kostenlos Sperrmüll abliefern kann. Weil man die große Müllmenge am Sandbergweg nicht bei der Sammelaktion beseitigen könne, sei der Fall bereits aha gemeldet worden, berichtet der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller