Schwüblingsen

Eike Dralle bleibt fünf weitere Jahre Ortsbürgermeister in der Uetzer Ortschaft Schwüblingsen. Der 47 Jahre alte Bauingenieur, der seit 2011 im Amt ist, wurde in der konstituierenden Sitzung einstimmig wiedergewählt. Dralle ist parteilos und hatte auf der CDU-Liste für den Ortsrat kandidiert. Neuer stellvertretender Ortsbürgermeister wurde Matthias Deicke. Doreen Sellmann, Christian Fricke (beide CDU) und Christoph Schrader (SPD) arbeiten außerdem in der Ortsvertretung mit.

Dralle verabschiedete seinen bisherigen Stellvertreter Oliver Hennies (SPD) sowie die übrigen ausscheidenden Ortsratsmitglieder Anette Kobbe, Niels Kynast (beide CDU) und Ralf Umlauf (SPD). Deicke überreichte Dralle eine Ehrenurkunde für 15-jährige Mitarbeit im Ortsrat.

Schützenverein muss auf Entscheidung warten

Einhellig beschloss der Ortsrat, dass er jährlich bis 80 Euro für einen Kranz am Volkstrauertag sowie jeweils bis 200 Euro für die Winterpaketaktion für mindestens 80 Jahre alte Einwohner und für die Seniorenadventsfeier ausgeben will, die er immer gemeinsam mit der Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen ausrichtet. Eine Entscheidung über einen Zuschussantrag des Schwüblingser Schützenvereins vertagte das Gremium. Der Verein will seinen Schießstand mit einer digitalen Trefferaufnahme ausstatten. Der Ortsrat war sich einig, das Vorhaben zu unterstützen, hat aber noch Informationsbedarf. „Ich möchte keine falsche Entscheidung treffen“, sagte Dralle.

Der vorige Ortsrat hatte sich dafür ausgesprochen, dass sich Schwüblingsen gemeinsam mit Katensen als Dorfregion um Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen bewerben soll. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass in einer solchen Region mindestens 3000 Einwohner wohnen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, in dem Programm aufgenommen zu werden. Der Ortsrat folgte dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung, die Dorfregion um Dollbergen zu erweitern.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller